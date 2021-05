Marcelino: 'Hicimos merecimientos como para no haber perdido'

Bilbao, 16 may (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, destacó la 'actitud' de sus jugadores en el partido frente al Real Madrid y consideró que 'en el cómputo general' el equipo rojiblanco 'hizo merecimientos como para no haber perdido' frente al conjunto blanco.

'Encaramos bien el partido. Estuvimos sólidos, comprometidos y queriendo el balón e hicimos sufrir mucho al Real Madrid. Quizás nos haya faltado precisión en el último pase para generar más peligro, pero estoy muy satisfecho. Es una pena porque una vez más un pequeño detalle nos penaliza en exceso', explicó el técnico asturiano.

Cuestionado sobre la posible mano de Jon Morcillo en la primera parte en una jugada en la que los futbolistas del Real Madrid reclamaron penalti, Marcelino admitió que no vio la acción porque le 'pilló lejos', aunque sí aseguró no entender todavía cuando ese tipo de acciones son o no penalti.

'Me gustaría tener la capacidad para entenderlo, pero creo que casi la totalidad de entrenadores y futbolistas no sabemos ajustarnos a que sea o no. Por el bien del fútbol y de los profesionales sería muy positivo que de una forma concreta se sepa que es mano y qué no', recalcó. EFE

