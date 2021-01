Marcelino: 'Los primeros 20 minutos son lo que queremos ser'

Bilbao, 6 ene (EFE).- Marcelino García Toral destacó que 'los primeros veinte minutos' que completó el Athletic Club frente al FC Barcelona en el día de su debut en el banquillo rojiblanco reflejan el estilo que quiere implantar en el conjunto bilbaíno.

'Esos 20 minutos es lo que queremos ser. Un equipo rápido, ágil, con buenas combinaciones, buscando portería rival, vertical y con buenas respuestas defensivas', subrayó el técnico asturiano antes de admitir que el 1-1 marcado por Pedri al cuarto de hora les 'hizo mucho daño'.

'Me quedo con dos cosas positivas. Esos primeros 20 minutos y la satisfacción de que el equipo se repuso y quiso con un resultado adverso. Eso me dice que los chicos quieren y que el equipo va a mejorar', recalcó.

Marcelino añadió que uno de los aspectos que deberán estará en 'ser más contundentes y más certeros en la parcela defensiva', si bien reconoció que esta noche se han encontrado con un Leo Messi 'que se ha parecido al de temporadas anteriores'.

'Antes del partido se me pasó por la cabeza que ojalá Messi no estuviera a su máximo nivel el día que me tocaba volver a la competición, pero así ha sido. En algunos situaciones pudimos hacer algo más para evitarlo, pero ha sido el jugador más determinante del partido', admitió.

El nuevo técnico rojiblanco avanzó que su objetivo es convertir al Athletic en un equipo 'fiable, que logre buenos resultados y que tenga un juego parecido al de los primeros 20 minutos' y conseguirlo 'lo antes posible, porque la competición está en marcha'.

'Debemos trabajar de acuerdo a la competición. Jugar este mes casi cada tres días no sé si retrasara ese proceso, pero tenemos que adelantarlo porque la competición sigue y necesitamos ganar partidos', recalcó. EFE

