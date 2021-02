Marcelino: 'Si alguien mereció ganar fuimos nosotros'

Bilbao, 6 feb (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, consideró este sábado que su equipo fue el justo ganador de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del pasado jueves en el Benito Villamarín ante un Betis que considera que, para 'jugar en casa', su 'bagaje' ofensivo fue 'bastante pobre'.

'Tuvimos suerte en los penaltis. Pero si alguien, aunque sea por una mínima diferencia, mereció ganar ese partido fuimos nosotros por el número de ocasiones claras generadas. El Betis, en su campo, nos creó una situación de peligro', recordó antes de que se le preguntase por las quejas de Manuel Pellegrini sobre las entradas de jugadores del Athletic a Nabil Fekir.

Y añadió que 'querer pasar una eliminatoria jugando en casa creando una sola oportunidad es un bagaje bastante pobre'.

'Creo que ganamos justamente. El resultado está ahí, hay VAR. Si lo digo yo, a lo mejor algunos me llamarían llorón, no lo sé. Ahora vamos a jugar contra el Valencia y el jueves nosotros, nosotros, contra el Levante porque fuimos capaces de ganar una eliminatoria justamente en campo contrario', respondió el técnico asturiano cuando le que recordaron unas declaraciones del técnico chileno que aseguró no haber 'escuchado' aún. EFE