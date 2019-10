Marcelo Gallardo, un seductor desde el juego y el discurso

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 21 oct (EFE).- El entrenador Marcelo Gallardo sedujo a los hinchas de River Plate con títulos y un juego ofensivo, vistoso y efectivo, pero también con declaraciones respetuosas y atinadas. Estas son cinco de las declaraciones más importantes de los últimos meses.

- SU OBSESIÓN POR EL TRABAJO

'Entrenador se es las 24 horas del día porque uno no deja de pensar, de evaluar situaciones, de analizar cuestiones que tienen que ver con la relación del fútbol con las decisiones. Eso a mí me sigue atrapando'.

- EL VALOR DE LA DERROTA

'La derrota es parte de la enseñanza permanente. Cuando perdés es donde realmente aprendés. Generalmente, uno analiza muy poco la victoria. Las derrotas te pegan duro. Ahí empezás a crecer. Las derrotas te dan un baño de humildad tremendo'.

- EL ORGULLO TRAS GANARLE A BOCA EN LA IDA

'Todo el mundo ve y habla de un River que juega bien y que piensa en atacar. Nosotros somos todo lo que se ve y es lo que tratamos de plasmar en todos los partidos. El que vea lo contrario es porque no ve lo que hace este equipo. Fuimos justos ganadores, nuestra búsqueda tuvo su premio', dijo el 1 de octubre, tras ganarle por 2-0 al Xeneize en el Monumental.

- SU MALESTAR POR LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL.

En septiembre se mostró dolido y molesto porque varios hinchas de River Plate fueron heridos por efectivos policiales que intentaban capturar a un grupo de ultras violentos en la previa de un partido.

'Estoy triste con estas situaciones, nosotros queremos que la gente vaya con tranquilidad a la cancha. Espero que se haya tenido en cuenta lo que pasó y que no sufra el hincha común y corriente. Fue lamentable para los que queremos que el fútbol sea una fiesta y cuando pasa otra vez esto nos pega un mazazo en el corazón. No somos capaces de disfrutar un fútbol en paz, me solidarizo con la gente que la pasó mal'

- UN LÍDER PRECAVIDO QUE EVITA LOS CONFLICTOS

En una rueda de prensa junto a Lucas Martínez Quarta, el futbolista fue consultado por la labor de los árbitros.

'Creo que cobró más de la cuenta, no me gusta hablar de los árbitros a mí pero..', comenzó el defensa, que fue interrumpido por su entrenador.

'No hablés, entonces. No le gusta hablar, no habla de los árbitros. Está perfecto. Si no te gusta hablar ¿qué vas a decir?', dijo son una sonrisa. EFE