Marcelo: 'Sabía que me convertiría en un jugador importante para el club'

Madrid, 8 jul (EFE).- El brasileño Marcelo recordó este miércoles sus primeros pasos en el Real Madrid y la intención del técnico italiano Fabio Capello de cederle a otro club cuando llegó con 18 años, y desveló que se negó, convencido de que se convertiría 'en un jugador importante para el club'.

'Creo que en la vida tenemos algunas oportunidades que no podemos perder. Yo llegué aquí con 18 años. Mi equipo quería prestarme a otro club y yo dije que no', desveló Marcelo sobre lo ocurrido en 2007 cuando llegó en enero al Real Madrid.

'Sabía que algún día me convertiría en un jugador importante para el club. Hay que aferrarse a las oportunidades que tienes', añadió en una acción publicitaria con Budweiser.

Marcelo señaló a su abuelo Pedro como clave en su carrera: 'Mi inspiración siempre fue mi abuelo, que me ayudó prácticamente en todo, creyendo en mí, dejando su trabajo en ese momento para poder pagar todo. Me llevó a muchos entrenamientos, a los estadios para ver partidos'.

Y aplicó un lema que le enseño su abuelo para vivir la vida: 'Hay una frase genial que él me decía siempre: 'Yo no tengo dinero en el bolsillo, pero estoy jodidamente feliz. No importa lo que pase, sé feliz''.

El lateral izquierdo del Real Madrid desveló que tiene en mente un proyecto musical. 'Me gusta mucho el 'hip hop' y la música. En uno o dos años voy a hacer una cosa relacionada con la música. Es un sueño que he tenido desde pequeño'. EFE