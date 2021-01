Marchán: 'El trabajo con Cadenas es el plus que me ha llevado a la selección'

Javier Villanueva

Madrid, 12 ene (EFE).- El pivote Rubén Marchán debutará a sus 26 años en un Mundial, el premio al esfuerzo y el trabajo realizado en los dos últimos años, en los que el juego de ciudadrealeño ha crecido de manera exponencial de la mano del exselecciondor Manolo Cadenas en el ABANCA Ademar de León.

'La decisión de fichar por León ha sido la más adecuada y más con un entrenador como Manolo Cadenas que, incluso, en los días libres, te llamaba para hacer un entrenamiento personalizado. Eso ha sido un plus y lo que al final te permite venir convocado a la selección', señaló Marchán en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Su intenso trabajo no ha pasado desapercibido para Jordi Ribera, que, tras hacer debutar el pasado mes de noviembre con los 'Hispanos' a este 'gigantón' de más de dos metros de altura y 110 kilos de peso, que hasta ahora había quedado fuera del radar de los equipos nacionales, no ha dudado en contar con Marchán para el Mundial de Egipto.

Pregunta.- ¿Ya se cree que va a disputar un Mundial?

Respuesta.- Un poco sorprendido sigo, porque aunque había estado con el equipo en Catar y luego en Guadalajara nunca nos dijeron que íbamos a estar en el Mundial, así que seguí trabajando en cada partido y en cada entrenamiento al cien por cien para tratar de ganarme un puesto, porque hay mucha competencia en el pivote, por lo que al final muy contento.

P.- ¿Qué es lo que ha cambiado para esa evolución exponencial que ha vivido en las dos últimas temporadas?

R.- La decisión de fichar por León ha sido la más adecuada y más con un entrenador como Manolo Cadenas, que incluso en los días libres, en los que no teníamos planificado ningún entrenamiento, te llamaba para hacer un entrenamiento individual, un entrenamiento personalizado. Eso ha sido un plus y lo que a final te permite venir convocado a la selección.

P.- Pero además de ese impulso que le ha dado Manolo Cadenas, ¿en qué ha cambiado el trabajo diario de Rubén Marchán?

R.- Sobre todo lo que incluí fue mucho trabajo individual en periodos de vacaciones, ese periodo de dos meses que tenemos en verano en los que no hay entrenamientos, ni competición, me puse a entrenar individualmente en sesiones dobles de lunes a sábado, para intentar mejorar todo lo que pudiese.

P.- ¿En qué ha mejorado más su juego en estas dos últimas temporadas?

R.- Creo que un poco en todo, porque al final trabajas a diario en todas las facetas, en ataque, en defensa, en lo físico, pero sí que es verdad que donde más hemos incidido es en las tareas defensivas, que es también donde yo quería trabajar más.

P.- Un mayor trabajo defensivo que también le exige Jordi Ribera en la selección.

R.- Como digo es una de las tareas pendientes que tengo. En la primera convocatoria que tuve con la selección Jordi ya me dijo que si quería tener continuidad en este grupo una de las facetas en las que tenía que mejorar e incidir era la defensiva.

P.- A sus 26 años debutará en un Mundial. ¿Había disputado anteriormente algún gran torneo internacional con las categorías inferiores de la selección?

R.- Nunca había estado ni en la selección promesas, ni en la juvenil, ni en ninguna selección, mi primera convocatoria fue la del pasado noviembre para el partido con Hungría. Fue la primera vez que tuve una llamada de un equipo nacional.

P.- ¿Pensaba que era un tren que se le había escapado ya?

R.- Todos los deportistas quieren que le llamen de la selección, estar alguna vez convocado, pero sinceramente era un tema al que no le daba muchas vueltas, aunque cuando llegué a León y al aumentar las horas de trabajo comencé a tener más esperanzas de que llegase esa convocatoria, lo tenía como un objetivo.

P.- ¿No le llamaba la atención que un deporte que siempre se está quejando de déficit físico de los jugadores españoles con relación a los de otros países, alguien con su envergadura no hubiera sido nunca llamado por la selección, ni tan siquiera en sus categorías inferiores?

R.- A la selección va quien se lo merece y quien trabaja, no por medir dos metros y pesar más de cien kilos ya tienes un puesto asegurado en la selección. Aquí viene quien se lo merece, quien está trabajando bien y quien tiene un rendimiento óptimo para estar aquí

P.- ¿Con qué sueña en este Mundial?

R.- Todos soñamos con traernos el oro, pero hay que ir poco a poco, porque no es nada fácil, el oro no lo regalan. No nos podemos relajar en ningún partido, porque desde la primera fase nos vamos a enfrentar con rivales muy duros y un solo minuto de relajación lo podemos pagar caro.

P.- ¿Afronta este Mundial como un examen? Para afianzarse en la selección y pelear por estar en los Juegos de Tokio?

R.- Para todos los jugadores este Mundial va a ser un poco un test para ver qué jugadores están en óptimo nivel para esa cita olímpica.

P.- ¿Se ve quitándole el puesto a Julen Aginagalde en los Juegos de Tokio?

R.- Quitarle el puesto a Julen son palabras mayores, todo el mundo sabe que es uno de los mejores pivotes del mundo. Yo ahora estoy centrado en el Mundial, en tratar de hacerlo lo mejor posible y en ayudar al equipo en los que pueda y luego ya se verá qué pasa cuando lleguen los Juegos Olímpicos. EFE