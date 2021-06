Marcos Llorente: 'Es un gran momento para que el país esté unido'

Las Rozas (Madrid), 3 jun (EFE).- Marcos Llorente, futbolista de la selección española y del Atlético de Madrid, expresó este jueves que, después de un año y dos meses ya de pandemia por la Covid-19, la Eurocopa 2020 es 'un gran momento para que el país esté unido' y remarcó que los jugadores están 'muy mentalizados de lo importante que es esto' para ellos mismos, 'para el país y para la gente'.

'Es un gran momento para que vayamos todos a una. Estamos seguros, y que déis por seguro, que vamos a dar todo para conseguirlo', afirmó el polivalente jugador, en la presentación del muñeco 'Baby Pelón La Roja', cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación Juegaterapia para la humanización de las hospitales y las zonas infantiles de esos centros, con la creación de nuevas habitaciones, cines, jardines y entornos agradables.

En la lista de 24 futbolistas para la Eurocopa 2020 no está Sergio Ramos. 'Al final, la lista es la que es. Hay muchísimos jugadores que también son muy importantes para nosotros y no han podido venir. Obviamente lamentando todas esas ausencias, pero no podemos venir 45 jugadores, estamos adaptándonos a los jugadores que somos, el equipo que somos y a la idea de juego del 'míster' (el entrenador Luis Enrique) y llevando el día a día muy bien', declaró.

Marcos Llorente se ha traído la cama en la que duerme en su casa a la concentración de la selección. 'Cuando vine aquí y sabía que íbamos a pasar muchos días en la Ciudad del Fútbol, pregunté a la selección si podía traerme la cama. Estoy seguro que todo el mundo, si pudiese, se la traería. Es algo en lo que confío al cien por cien. Me gusta cuidar todos los detalles y éste es uno mas', dijo. EFE