Marcos López rebosa confianza para ser el lateral titular de Perú ante Brasil

Río de Janeiro (Brasil), 15 jun (EFE).- El lateral izquierdo de la selección peruana Marcos López aseguró este martes que afronta la Copa América con mucha confianza, ya que siente que ha progresado mucho desde que en 2019 emigrase de Perú para integrarse a las filas del San José Earthquakes, de la MLS estadounidense.

'Siento que he crecido mucho durante este corto tiempo que he estado en el extranjero. He mejorado, he agarrado más personalidad y estoy feliz de estar aquí en la selección', dijo López tras culminar el primer entrenamiento de Perú en Brasil, con miras a enfrentarse el jueves a la selección anfitriona.

'El tiempo dirá si me consolido o no. Solo sé que voy a entregar lo mejor de mí en la selección', añadió el jugador de 21 años que apunta a titular para el partido ante la Canarinha.

El lateral izquierdo ya tuvo una destacada actuación la pasada semana en el triunfo de Perú en Ecuador (1-2) correspondiente a la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, donde le tocó ocupar el lugar dejado por el suspendido Miguel Trauco.

'Después del partido me felicitó (Trauco). Creo que es bueno recibir el apoyo de tu compañero, más aún cuando sabes que es tu compañero de competencia en el lado izquierdo. La competencia aquí es sana y siempre el entrenador va a considerar al que crea más conveniente', señaló López.

El futbolista peruano valoró que la selección peruana conserve gran parte de la columna vertebral del equipo ya fue finalista de la Copa América hace dos años, precisamente ante Brasil, mientras que las nuevas caras se irán acoplando con el paso de los días, según anticipó.

'Tengo mucha confianza, más allá de lo que haya podido hacer en Ecuador. El grupo fue el que logró ese importante triunfo, y siempre trato de estar preparado y concentrado para cuando me toque estar. La confianza en mí siempre es positiva', apuntó López.

La selección peruana está encuadrada en el Grupo B de la Copa América y el jueves se medirá con Brasil en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, y luego le tocará enfrentarse a Colombia, Ecuador y Venezuela. EFE