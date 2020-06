Marcus Ornellas le da otro toque a la nueva 'Rubí' con un papel de diseñador

Mónica Rubalcava

México, 9 jun (EFE).- El actor brasileño Marcus Ornellas sabe los riesgos que implica actuar en adaptaciones de historias muy queridas para el público y, sin embargo, no tiene miedo a las comparaciones. Ahora se prepara para el estreno de 'Rubí' en México, en el que será un exitoso diseñador que perderá la cabeza por una frívola mujer.

'Estamos ansiosos de poder saber la opinión del público mexicano, es normal que la gente compare siempre que se vuelve a hacer una historia tan icónica como 'Rubí' aunque sea en formato diferente, pero estamos contentos', explicó Ornellas en entrevista telefónica con Efe.

'Rubí' sigue la vida de una hermosa mujer de clase baja cuya ambición por el dinero la llevará a hacer cosas inimaginables, sin importar a quienes tenga que lastimar para conseguir lo que quiere.

El argumento está basado en la historieta homónima de Yolanda Vargas Dulché y fue en 1968 que se hizo la primera adaptación. Posteriormente, fue llevado al cine en 1970 y en 2004 Barbara Mori realizó un papel memorable en la segunda telenovela realizada por Televisa.

Sin embargo, este éxito no asusta a Ornellas, pues tiene la certeza que era necesaria una modernización de dicho proyecto que se estrena el 15 de junio por Las estrellas (Televisa) y que está encabezado esta vez por Camila Sodi.

'Hemos logrado una la versión remodelada y remasterizada de 'Rubí': está actualizada al año en el que estamos y no solamente en la historia, sino en el formato, la óptica. La gente se va a identificar mucho', aseguró el actor.

UN NUEVO RETO

Ornellas es parte de esa renovación, pues interpreta a un personaje que no aparece en ninguna de las versiones anteriores y que dará un toque de lujo a la serie dirigida por Carlos Cock, parte de la franquicia de Televisa Fábrica de Sueños.

Lucas Fuentes Morán es el personaje al que da vida el actor brasileño y que buscará quedarse con el amor de Rubí.

'Es un diseñador de modas de alta costura, especialista en vestir a mujeres. Tiene facilidad para acercarse y conquistar a la mujer que quiere, pero al conocer a Rubí se da cuenta que es una musa inspiradora para él y se enamora de ella, empiezan una relación de trabajo y luego una relación amorosa', adelantó el actor.

Aun así, desveló que, a pesar de todo el perfeccionismo y control que está acostumbrado a tener su personaje Lucas, Rubí lo sacará de su zona de confort y superará sus expectativas.

Ornellas habla de Lucas como una persona 'impecable' desde su actuar hasta su postura física y hay un perfeccionismo en el diseñador que lo invitó a estudiar a grandes figuras de la moda para poder interpretarlo.

'Él es un hombre muy exitoso, podríamos compararlo con Tom Ford en la historia. Me inspiré en él y en Alex Medina, un diseñador que conozco con el que me senté a platicar muchas cosas sobre cómo buscaba la inspiración para diseñar y eso me ayudó muchísimo para la creación de personaje', narró.

Desde su punto de vista, si algo define a su personaje es el amor que le tiene a su trabajo. 'Es su mayor pasión en la vida y único amor, sí tiene una relación con Rubí pero no es nada comparado con su trabajo', aseguró.

No obstante, uno de los retos que tuvo que enfrentar para poder interpretarlo, fue precisamente lograr deshacerse por completo de su último personaje, en el que curiosamente, también compartió créditos con Sodi.

'Mi personaje anterior era totalmente lo contrario, desfachatado, que tenía una forma de ver la vida muy opuesta a Lucas, era un borracho', contó de su personaje Porfirio Corona en 'Falsa identidad' (2018), donde interpretó al esposo maltratador de una Isabel Fernández interpretada por Sodi.

'En 'Rubí' digamos que 'Chabelita' se desquita', bromeó el actor quien además aseguró que Sodi era la actriz idónea para interpretar dicho papel.

Finalmente, el actor espera poder salir a la calle y reanudar el trabajo, pues está por terminar una serie con Netflix de la que poco puede hablar pero que, consideró, podría ser 'uno de los proyectos más importantes' de su carrera. EFE

