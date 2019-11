Marí: 'Es algo muy grande hacer historia para mi país tan lejos de casa'

Lima, 23 nov (EFE).- El defensa del Flamengo Pablo Marí, primer español en ganar la Copa Libertadores, aseguró tras la final ganada al River Plate por 2-1 en Lima que para él 'es algo muy grande hacer historia' para España tan lejos de su casa.

Marí, de 26 años y nacido en Almussafes (Valencia), comentó que 'ha sido un día muy emocionante' que siempre recordará por haber conseguido el primer título de su carrera.

'¡Y no veas qué título!', recalcó Marí en la zona mixta sobre la Copa Libertadores, el máximo trofeo de Sudamérica a nivel de clubes, ganado por el Flamengo con dos goles de Gabriel Barbosa 'Gabigol' en los minutos finales.

El valenciano calificó de 'increíbles' los cuatro meses que lleva en el Mengão, a donde recaló en julio tras jugar la última temporada cedido por el Manchester City en el Deportivo de La Coruña, de la segunda división española.

'Han sido cuatro meses muy bonitos para mí, con un gran premio que es ganar la Libertadores. Queda aún ganar la liga y luego pensar en el Mundial. Paso a paso', apuntó Marí.

'He luchado toda la vida por tener una oportunidad como esta. Gracias al trabajo del día a día, ser humilde y ser profesional la vida me ha dado esta oportunidad y no la he desaprovechado', añadió.

Sobre un eventual regreso a Europa, el valenciano señaló que no se ha planteado de momento su futuro y que prefiere centrarse de en la celebración que el equipo tendrá este domingo en Río de Janeiro y después en conseguir el título de la liga brasileña.

'Es fútbol en todos los lados: en España, en Brasil o en China. El fútbol es lo que me gusta hacer y para mí es un premio jugar cada día al fútbol en Brasil', apostilló.

Preguntado por el Liverpool, que se anticipa como el principal rival del Flamengo en el próximo Mundial de clubes, Marí recordó que 'es uno de los cinco mejores equipos del mundo, con grandísimos futbolistas'.

'Nosotros iremos con la máxima ilusión posible para hacerles frente. Con eso podemos ir a todos sitios, como demostramos hoy', advirtió.

Marí consideró que la clave para que el Flamengo se llevase la victoria es la 'paciencia' que tuvo el equipo para pasar la mayor parte del partido con el marcador en contra.

'No nos hemos visto con ansiedad ni agobiados por estar detrás en el marcador. Hemos demostrado que si luchas hasta el final puedes cambiar una final en ocho minutos', precisó.

El valenciano dijo que 'cualquier equipo del mundo no puede aguantar noventa minutos presionando al cien por cien', ni siquiera River.

'Sabíamos que iban a estar más cansados y nosotros teníamos que estar fuertes como grupo para aguantar esas arremetidas de ellos en los primeros minutos de la segunda parte. Luego por físico iban a caer y ahí es cuando debíamos aprovechar nuestro momento. Ha sido así, hemos marcado los goles y hemos sido campeones', relató.

El defensa agradeció el apoyo de la afición del Flamengo, el club más popular del mundo al aglutinar a 40 millones de seguidores, de los que felicitó por ganar en sonoridad a sus rivales argentinos.

'El fútbol es igual en todos los lados, pero los hinchas no. La hinchada del Flamengo es la más grande del mundo. Solo había medio estadio aquí con gente de Flamengo y el otro medio de River, pero los nuestros se escuchaban más. Es algo increíble. Estoy deseando llegar a casa para ver lo que acontece en Río', confesó.

Preguntado por el técnico Jorge Jesús, Marí opinó que el preparador luso estuvo 'de diez' al demostrar que 'es un grandísimo entrenador'.

'Sabe gestionar a ese vestuario con grandes futbolistas. Nos ha dado herramientas dentro del campo para ser dominantes en los partidos. No va por detrás de los jugadores y eso ha sido muy importante para poder cambiar la vida del Flamengo', valoró.

Marí fue titular en la final y completó todo el partido, sin apenas deslices más allá de la jugada que causó el gol de River a los 14 minutos de juego. EFE