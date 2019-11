Marí se marca el objetivo de ser convocado por España tras triunfar en Brasil

Río de Janeiro, 26 nov (EFE).- El defensa Pablo Marí, del Flamengo, se marcó este martes el objetivo de ser convocado por la selección española tras ganar los títulos de Liga y Copa Libertadores en su primera temporada con el equipo brasileño.

'Evidentemente como objetivo tengo una posible convocatoria con la selección. Para mí sería algo maravilloso, ojalá tenga algún día la posibilidad de vestir esa camiseta, que para mí sería un orgullo', afirmó el central en una rueda de prensa, en Río de Janeiro.

Marí, de 26 años, también expresó su satisfacción por convertirse en el primer español en conseguir una Libertadores, 'es algo muy bonito', aunque destacó que su éxito es fruto del trabajo.

'En cinco meses me he ganado estar aquí, me he ganado ser campeón de América y creo que me he ganado también un poco el respeto de mi casa', indicó.

Asimismo, elogió a su técnico, el portugués Jorge Jesus, para el que solo tiene 'palabras de agradecimiento' por apostar por él para formar parte de su proyecto en el conjunto rubro-negro.

'En mi carrera como futbolista me hacía falta alguien que me diera una oportunidad para demostrar el futbolista que era', manifestó.

Marí es titular indiscutible en el Flamengo de Jorge Jesus, que el sábado pasado levantó la segunda Copa Libertadores de su historia, tras ganar in extremis a River Plate por 2-1 en la final del Monumental de Lima; y un día después se aseguró el Campeonato Brasileño, a cuatro jornadas para el final.

El exjugador del Deportivo de la Coruña afirmó que el equipo de Río de Janeiro tiene ganas de 'seguir sumando victorias' en Liga y que después empezarán a pensar en el Mundial de Clubes, con la intención de llegar a una hipotética final contra el Liverpool inglés.

'El Liverpool es uno de los mejores equipos del mundo. Vamos a luchar por llegar a la final e intentar ganar la competición. Hemos demostrado que en un partido puede ocurrir cualquier cosa', dijo.

El Flamengo jugará el Mundial de Clubes, que se disputará en diciembre en Catar, por su condición de campeón de la Libertadores, junto con otros seis clubes, entre ellos el conjunto dirigido por Jurgen Klopp. EFE