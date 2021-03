María Antonieta Collins guía a los que anhelan un 'yo' más sano

Ana Mengotti

Miami, 29 mar (EFE).- 'El chiste de todo es el ejercicio', dice a Efe la periodista y escritora María Antonieta Collins, quien con más de 60 años dejó de pertenecer al nutrido grupo de hispanos obesos gracias a una cirugía bariátrica y a una enorme fuerza de voluntad y en su décimo libro invita a otros a 'cambiar de vida'.

En 'Si yo pude ... ¡tú más!' (Vintage Español) esta periodista con casi 50 años de carrera, enviada especial de programas de Univision como Despierta América, con un programa radial que se emite en más de 70 ciudades de Estados Unidos y columnista del diario El Nuevo Herald habla de su nueva vida, más sana y feliz, y de los retos que ha superado en los siete años transcurridos desde que se operó.

Pero advierte que este no es un libro para los que se han sometido a una operación de reducción del estómago como la que ella se hizo el 27 de enero de 2014 -y lo dice sin necesidad de hacer memoria- sino para cualquier persona que no se crea capaz de superar un problema de salud grave como es la obesidad.

CON LA VISTA PUESTA EN LA MURALLA CHINA

Desde su operación, Collins, de origen mexicano, ha corrido la media maratón de Miami y recorrido 130 kilómetros del Camino de Santiago, en Galicia (España), y parte del Camino del Inca en Machu Picchu (Perú).

Su próximo reto es caminar sobre la Gran Muralla china y lo tiene anotado para el 2022, cuando cumplirá 70 años, según cuenta a Efe desde su casa en Miami.

En un país donde el sobrepeso y la obesidad alcanzan características de epidemia, los hispanos tienen 1,2 veces más de probabilidades de ser obesos que los blancos de otros orígenes, según cifras oficiales elaboradas con datos del 2018.

Un 78,8 % de las hispanas tenían ese mismo año sobrepeso o padecían obesidad, frente a un 64 % de las mujeres blancas no hispanas, pero en 2018 María Antonieta Collins ya había dejado atrás el infierno en el que ella misma se metió y que aun hoy en día la sigue asaltando de vez en cuando en forma de pesadilla.

'Sueño que es mentira que estoy delgada y me despierto angustiada', dice.

La autora de 'Si yo pude ... ¡tú más!' no se engaña. Sabe que si una vez llegó a estar 'al borde del precipicio' fue culpa suya: comía demasiado y mal, bebía hasta ocho latas al día de refrescos con gas y no hacia ejercicio.

Con solo 1,58 metros de altura, llegó a pesar 83 kilos, era pre diabética, tomaba a diario pastillas para el colesterol, la presión alta y para evitar los infartos y usaba para dormir una máquina para impedir las apneas del sueño.

Como consecuencia de todo ello, se sentía mal anímicamente, no era feliz y no tenía la autoestima por el suelo.

NADA MÁS UNA 'HERRAMIENTA'

Todo cambió a partir de la operación, pero a lo largo de toda la entrevista insiste en que solo con eso no basta.

'Es una herramienta para empezar a fabricar tu nuevo yo', pero después hay que poner de tu parte y esforzarte para no ser parte del 80 % que después de la operación vuelve a engordar e incluso llega a pesar más que antes.

'Lo difícil no es llegar sino mantenerse', subraya Collins en el libro y en la conversación con Efe y asevera que para eso no hay nada salvo el ejercicio y la fuerza de voluntad.

Católica ferviente y desde hace más de 30 años corresponsal vaticana,Collins tiene además su fe en Dios, de la que da numerosos ejemplos en su libro, y el apoyo de su hija Antonietta, que la ha acompañado en sus aventuras como caminante, y de amigos de la profesión periodística y médicos como el televisivo internista Juan J. Rivera, 'Doctor Juan'.

Cada capítulo del libro culmina con una serie de consejos prácticos fruto de la experiencia de su autora.

El prólogo está escrito por Luz María Doria, periodista, autora y amiga de María Antonieta Colllins, a quien dice conocer 'desde hace más de veinte dietas'.

Precisamente uno de los consejos de Collins es no creer en soluciones ni dietas milagrosas y fáciles que no representan esfuerzo y solo tienen efecto a corto plazo.

Otros son saber decir que no, no hacer caso de los que te dicen que no puedes o no te animan a cambiar y no dejar para otro momento lo que te has comprometido a hacer.

'El otro día no existe', afirma tajante la periodista y escritora, que cada día sale a recorrer kilómetros con un grupo de amigas vinculadas a Univision a las que llama 'la tropa loca'. EFE