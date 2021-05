Maria Teixidor: 'Nos tomamos el Barça de una forma poco seria'

Barcelona, 12 may (EFE).- Maria Teixidor (Barcelona, 1975), la primera secretaria de la junta directiva de la historia del FC Barcelona hasta que dimitió en abril de 2020 por el 'Barçagate', considera que durante el proceso electoral que finalizó con el triunfo de Joan Laporta los involucrados se tomaron al Barça de una forma poco seria y hasta apreció una falta de conexión con la realidad del club.

Además, durante su etapa en la directiva de Josep Maria Bartomeu, Teixidor fue la responsable del fútbol femenino, precisamente en la etapa en la que el equipo se profesionalizó y que le ha llevado hasta la final de Liga de Campeones que se disputará este domingo en Gotemburgo. De ello también habla la abogada en esta entrevista con EFE.

Pregunta: ¿La junta de Laporta le ha invitado a la final?

Respuesta: No.

P: ¿Lo ha echado en falta?

R: No opinaré, estamos en pandemia. Disfrutaremos de la final por televisión como si estuviésemos allí.

P: ¿En las previsiones de la junta de Bartomeu entraba llegar a la final de la Champions en 2021 siendo ya favoritas para ganarla o se han superado las expectativas?

R: En 2019 estar en la final sí que fue una sorpresa, aunque era muy difícil saber lo que sucedería porque hacía muy pocos años que se habían cambiado radicalmente las condiciones de trabajo de estas futbolistas y se abrió el mundo de lo inexplorado. Estábamos en un momento de cambio en muchos sentidos.

Todo estaba creciendo. Cada año hay más cosas que rodean a este equipo. Más cuerpo técnico, más prensa, gira por Estados Unidos... Todo esto es un cambio de escenario al que se deben habituar las integrantes. Las jugadoras estaban acostumbradas a un anonimato, a no tener tanta presión por ganar, y de golpe cruzaron una línea en la que empezaron a generar todo esto.

P: ¿Por qué el Barça domina ahora mismo la liga de esta manera tan contundente?

R: Este equipo ha tenido la suerte de estar un club polideportivo con un equipo masculino de fútbol muy potente que tiene unas grandes instalaciones y unos servicios centralizados de los que ha podido beber. Esto te da un punto de partida diferente y provoca desigualdades de nacimiento con otros clubes que no tienen esta suerte. Cuando a estas jugadoras les has dado cinco años para que puedan hacer su trabajo en estas condiciones mira los frutos que has recogido.

P: ¿Le gustaría volver al club algún día?

R: Yo me he divertido mucho con la oportunidad de tener una responsabilidad en el club que por todo lo que acabamos de decir ha tenido un impacto muy potente y ha participado de la generación de un cambio. Esto ya lo tengo, me lo quedo para siempre. Pero también es verdad que quedan muchas cosas por hacer y que, si en algún momento surgiera la oportunidad, no descarto regresar.

P: ¿Qué sensación le quedó del proceso electoral que vivió el Barça?

R: Soy de las que piensa que nos lo tomamos de forma poco seria. Estamos hablando de uno de los altavoces más potentes que hay en Barcelona, de un club con una incidencia mundial incuestionable, y las discusiones que tenemos en sede electoral y los mensajes para mí son demasiado básicos, pobres. Tengo la sensación de que a veces hablamos de cosas excesivamente superficiales.

P: ¿Por qué?

R: A veces he encontrado hasta una falta de conexión con la realidad, mensajes que no concuerdan con lo que el Barça es hoy en día independientemente de quien lo gobierne. Podríamos exigirnos un poco más todos para poner la conversación al nivel que le toca estar. No se puede centrar todo en el mensaje emocional, con emociones no iremos a ningún lugar, tenemos que pisar tierra firme. En este sentido, el proceso me decepcionó.

P: Usted siempre ha dicho que el barcelonismo debe remar en la misma dirección. Recientemente vimos imágenes como el abrazo entre los tres candidatos después de que ganara Laporta. ¿Ve posible la unión durante este mandato?

R: Me encantaría. Me cuesta mucho entender por qué se debe dividir el mundo en grupos y que haya buenos y malos. A mí me gustaría que la unión fuese sincera, que no fuese un abrazo por conveniencia porque he ganado. Cuando nosotros ganamos, Laporta se marchó. La cordialidad entre candidatos no debería perderse nunca y una encajada de manos no cuesta nada.

P: La última cosa que Bartomeu hizo como presidente fue anunciar el proyecto de la Superliga. ¿Se habló del tema en las reuniones de junta directiva antes de que usted dimitiera en abril del 2020?

R: No sé si la Superliga debería definirse como está, yo no participé en las conversaciones porque no era mi área de competencia, pero creo que hay fórmulas a analizar, asegurando el principio de solidaridad y que todo esto repercuta en el mismo mundo del fútbol.

P: ¿El Barça podrá seguir en esta élite compaginándolo con sus valores de 'Més que un Club'? ¿Puede llegar un momento en el que deba decidir si seguir siendo de los socios o permanecer en la élite?

R: Que la fórmula jurídica asociativa es una limitación para este crecimiento mercantil del mundo del deporte es un hecho, no una opinión, porque el asociacionismo está pensado para otro tipo de actividad humana. Y yo soy la primera romántica que quiere ser fiel a nuestras raíces y mantenerlas porque le dan sentido al vínculo que tenemos con este club. Pero no sé si esta estructura puede aguantar el volumen, hay momentos en los que cruje, que ves que no aguanta. Durante el debate electoral se hablado sobre el gobierno del club de una forma que a mí como jurista me hace daño a los oídos.

P: ¿Por ejemplo?

R: Yo no puedo convertir al Barça en lo que no es, tú tienes unos límites, ya puedes llenarte la boca con que harás una cosa u otra. Y escuchas según qué discursos que te das cuenta de que no te están hablando de un Barça asociación, sino de fórmulas mercantiles, y nadie me ha explicado el tránsito que quieren hacer realmente. Si un día la entidad reguladora nos obliga a pasar a ser una sociedad 'X' debes encontrar la forma jurídica para no perder este vínculo.

P: ¿Qué opina de las informaciones sobre la gran cantidad de facturas por debajo de los 200.000 euros que ha encontrado la nueva junta directiva y la posible malversación de recursos del Espai Barça que publicaron Goal.com y el diario 'Ara' respectivamente?

R: Con Enrique Tombas diseñamos procedimientos que garantizasen los canales de aprobación en un club que te impide estar encima de cada factura y contrato por su grandeza. Para mí, estas informaciones demuestran que este sistema funciona porque las alertas saltan y cuando hay una auditoría se visualizan las cosas. Si hay facturas troceadas deberemos ver quién lo ha hecho y por qué. Las informaciones no quieren decir nada más que quizá alguien se ha saltado un procedimiento. A partir de aquí se debe investigar.

P: ¿Cómo vivió las detenciones del presidente Bartomeu, Jaume Masferrer, Ramon Gómez-Ponti y Óscar Grau por el caso 'Barçagate'?

R: Con tristeza. Creo que fue un espectáculo excesivo. Me parece que no hace falta que durmieran en dependencias policiales (Bartomeu y Masferrer), son gente que hasta donde yo sé no se han escapado ni han destruido pruebas. No entiendo el motivo de esto en ese momento. Creo que nadie merece este escarnio público antes de que un juez haya dictaminado nada, debemos preservar la presunción de inocencia. EFE

