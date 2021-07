María Vicente y Mohamed Katir, a por todas en sus primeros Juegos Olímpicos

Tokio, 28 jul (EFE).- Los atletas españoles María Vicente y Mohamed Katir participan en Tokio en sus primeros Juegos Olímpicos con la vista puesta en disfrutar, aprender de la experiencia y aprovechar todas las oportunidades que surjan sin perder de vista la medalla.

'Todo el trabajo está hecho, hay que afinar muy pequeñas cosas (...), entrenar, cargar pilas y seguir con lo que tenemos', con cuidado de que 'no haya una lesión de última hora que nos impida seguir aquí', explicó la barcelonesa en una rueda de prensa celebrada este miércoles, a una semana de que empiecen sus pruebas.

Las pruebas del heptatlón transcurrirán entre el 4 y 5 de agosto en el Estado Olímpico de la capital japonesa.

'Obviamente voy a luchar por todo, por marcas personales, por estar en lo más alto del marcador y, por supuesto, la medalla', dijo la atleta, a la que le gustaría 'estar luchando por un puesto de finalista y, por qué no, intentar ganar alguna prueba de las siete que yo, si tengo alguna oportunidad, creo que son los 200' metros.

Vicente, de 20 años, se plantea su participación en los Juegos de Tokio como una experiencia enriquecedora y en la que disfrutar al máximo, consciente del nivel en la competición, aunque sin dejar que la intimide. 'Si ellas fallan, estaré yo ahí a tope a por ellas y a ver lo que puede pasar', dijo.

Preguntada sobre la peculiaridad de los Juegos por la pandemia, la barcelonesa de ascendencia conquense señaló que 'a pesar de que el estadio este vacío, va a estar lleno para nosotros, porque es una experiencia completamente nueva' en la que no quiere 'defraudar'.

Para Katir, plusmarquista español de 1.500, 3.000 y 5.000, el objetivo es estar en la final y, una vez allí, 'lo que surja'. 'El trabajo ya lo tengo hecho, sólo falta que sea el día de la competición y a demostrar lo que tenemos'.

Katir, especialista en carreras de media y larga distancia, competirá en los 5.000 metros junto a Carlos Mayo, también debutante en una cita olímpica. La primera ronda tendrá lugar el 3 de agosto y la lucha por las preseas, el día 6.

El atleta murciano, de 23 años, también es consciente del nivel que encontrará en la competición. 'Hay gente que ha estado antes que yo y encima que tiene más experiencia. Yo vengo como un novato'.

'Vengo con unas marcas muy buenas, pero no quiere decir que pueda pillar chapa. Esto no es una carrera de un pueblo, son unas Olimpiadas, es muy muy difícil pillar una medalla, pero yo voy a salir a disfrutar, a dar lo mejor que he hecho y una vez estando en la final, a disfrutar al máximo y a lucharlo'.

Sobre las tres medallas obtenidas hasta el momento por deportistas españoles en Tokio 2020, Katir no pudo sino expresar admiración. 'Estamos súperorgullosos de ellos, nos da una motivación extra de cara a la competición', señaló. EFE

