Mariana Avitia: 'Tengo vista de águila, pero eso no es lo más importante'

Gustavo Borges

México, 17 dic (EFE).- La mexicana Mariana Avitia, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, reconoce que a los 26 años mantiene su visión intacta, pero no será eso con lo que marcará diferencia para buscar clasificarse a los Juegos de Tokio.

'Tengo vista de águila, pero no es lo más importante. Muchos arqueros usan lentes; la clave es mantenerte enfocada con una buena mentalidad', reconoció Avitia en entrevista a Efe.

Avitia logró el gran sueño de un deportista, la presea olímpica, a los 18 años, pero después tuvo una baja y quedó fuera del equipo en Río 2016. Mira hacia atrás y asegura tener todo para estar en Tokio aunque la lucha será difícil porque hay por lo menos tres rivales con medallas mundiales que pasan por gran momento de forma.

'En Tokio sí me veo, pero debo trabajar duro y lograr buena puntuación en los selectivos. De momento no tendré vacaciones de Navidad ni fin de año porque quiero tirar bien en enero cuando quedará decidido el equipo', explicó.

El pasado fin de semana, la arquera sumó 73 puntos y quedó cuarta en el primer selectivo para Tokio 2020, superada por la subcampeona mundial juvenil Ana Paula Vázquez, líder con 130 puntos, seguida de la campeona panamericana Alejandra Valencia (84) y la subcampeona olímpica de Londres 2012, Aida Román (74).

'El primer día no tiré bien, luego me recuperé', explica la integrante del equipo mexicano subcampeón mundial hace un par de años y medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Lima 2029.

Aunque Avitia está fuera de la zona de clasificación para Tokio al aparecer en el cuarto puesto, aparece muy cerca de Román y no lejos de Valencia, lo cual la hace pensar que si mantiene la concentración en el selectivo de enero, tendrá posibilidades de estar entre las tres mexicanas que después buscarán el boleto a Juegos Olímpicos con muchas posibilidades de lograrlo.

'En el 2016 tal vez no me enfoqué fuerte, tiré mal y las demás niñas estaban fuertes, pero uno aprende de los errores, lo que me pasó, quedarme fuera de los olímpicos, es para no repetirlo. Ahora trato de no tropezar con la misma piedra', explica.

Como parte de su preparación, hace ciclismo bajo techo y practica visualizaciones en las que se ve con puntuaciones de 10. En las próximas semanas estará concentrada en Monterrey, Nuevo León, donde vive.

'Lo importante es salir motivada todos los días en busca del sueño, aferrarse a él. En el 2012 estuve en gran momento de forma, muy competitiva, ahora soy más madura', asegura.

La parte mental es una de las claves del tiro con arco. Mantener la mente en forma es tan importante como el aspecto físico. Mariana lo sabe y, además de verse a sí misma con puntuaciones perfecta, asiste a sesiones semanales con una sicóloga.

'Si te propones algo lo puedes lograr, si lo hice en el 2012 tan joven, ahora lo puedo repetir', concluyó.

El equipo femenino de tiro con arco es una de las esperanzas de México para los Olímpicos de Tokio, en los que el país buscará mejorar sus tres medallas de plata y dos de bronce de Río 2016.

En los tres últimos Juegos Olímpicos el tiro con arco ha sido uno de los deportes de cabecera de México. Además de la presea de plata de Román y la de bronce de Avitia en Londres 2012, el país logró dos cuartos lugares, de Juan René Serrano en Pekín 2008, y Alejandra Valencia, en Río 2016.EFE