Mariana Pajón cree que los JJ.OO. pasan a un segundo plano frente al COVID-19

Bogotá, 24 mar (EFE).- La colombiana Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, aseguró este martes que fue correcta la decisión de aplazar los Juegos de Tokio 2020, que considera 'pasan a un segundo plano' frente a la pandemia del coronavirus y todo lo que está generando en el mundo.

'Me preguntan mucho qué opino, simplemente, de aplazar unos Juegos Olímpicos y yo creo que eso pasa a un segundo plano cuando vemos el sufrimiento, muerte, enfermedades, problemas económicos; eso ocasiona muchísimas cosas y los Juegos Olímpicos, el deporte, nuestra pasión, pasan a un segundo plano', dijo Pajón en un video.

El Comité Olímpico Internacional (COI) informó este martes en un comunicado que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen 'hasta el verano del año 2021, como muy tarde' por la pandemia del coronavirus.

Al respecto, la ciclista cree que fue 'la decisión correcta' por la salud de todos y cree que por eso 'no deberíamos estar ni siquiera quejándonos, ni nada, de ese tema, hay cosas mucho más importantes para quejarnos'.

'Ojalá que pase esto rápido, que las personas no sufran tanto', aseveró.

'Estamos viviendo algo de locos, nos cambió la vida a muchísimos. Unos vemos oportunidades, otros también vemos muchísimas preocupaciones, incertidumbre, estamos viviendo cosas impresionantes', agregó la medallista de oro en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Pajón también aprovechó para agradecer 'al sector de la salud, que está haciendo un esfuerzo muy grande', y a las personas que 'día a día tienen que estar ahí afuera mientras nosotros estamos en casa, guardándonos, y asegurándose de que estemos bien'.

'Hay personas que en verdad están haciendo un esfuerzo muy grande en este momento. Pasa a un segundo plano que aplacen un mundial, que no podamos competir. Podemos seguir haciendo algunas cosas desde casa, sé que no es fácil, sé que muchas personas van a sufrir por esto, no solo por la enfermedad, sino económicamente', apuntó Pajón, de 28 años. EFE