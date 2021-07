Mariana Pajón, tras su plata en Tokio: 'Para mí esto vale oro'

Tokio, 30 jul (EFE).- La ciclista colombiana Mariana Pajón afirmó este viernes que 'siente como un oro' la medalla de plata que logró en la final de BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio, que llega después de haber superado una grave lesión y de sus dos anteriores oros olímpicos.

'Han sido cinco años de espera, lidiando con lesiones y altibajos. Esto se siente como si fuera un oro', dijo Pajón al terminar la final disputada hoy en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake por una diferencia inferior a una décima de segundo por detrás de la ganadora, la británica Bethany Shriever.

'Realmente no sé cómo lo he hecho. He pasado por muchas cosas... Estoy súper feliz sólo por estar aquí. Estoy agradecida simplemente por poder caminar', señaló en declaraciones después de la carrera la ciclista colombiana, quien en 2018 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda.

La ciclista nacida hace 29 años en Medellín dijo que haber regresado a los Juegos después de ganar el oro en Río 2016 y en Londres 2012 'es un enorme desafío', y que haber logrado medallas 'es un reto aún más grande'.

'Me decían que ya no era posible, que ya soy muy vieja, que estoy lesionada... Pero sí se puede, sí se puede volver', dijo la triple medallista olímpica.

'Es increíble, solamente el haber clasificado ya era un logro gigante, el poder estar acá. Y después el seguir pasando rondas, el sentirme tan bien. No podía creer que estuviera en estas condiciones', afirmó Pajón.

La vencedora de la final, por su parte, dijo que 'no tenía ni idea' de que la colombiana la acechó hasta el último momento de cruzar la línea puesto que estaba concentrada en darlo todo.

'No me dí cuenta de lo cerca que estaba Mariana. Creo que ella y yo tenemos estilos de pedalear similares, pero yo conseguí mantener hasta el final mis piernas y mi cabeza y me pude llevar el premio... Estoy sin palabras', dijo Shriever. EFE

