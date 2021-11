Marido de británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe finaliza huelga de hambre

Londres, 13 nov (EFE).- Richard Ratcliffe, marido de la ciudadana británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, detenida en Teherán desde 2016 por supuesto espionaje, puso fin este sábado a una huelga de hambre de tres casi semanas en el centro de Londres al no observar progresos en el caso.

Ratcliffe ha pasado desde el pasado 24 de octubre 21 días acampado a las afueras de la sede del ministerio de Asuntos Exteriores británico sin alimentos, como protesta después de que su esposa perdiera el último proceso de apelación en Irán, argumentando que su familia 'está atrapada en una disputa entre dos estados'.

'Probablemente esperábamos haber logrado algún punto de inflexión haciendo esto. No lo hemos conseguido y no me quería marchar en ambulancia. Quiero salir caminando con la cabeza alta', explicó hoy Ratcliffe a medios locales.

El marido de Nazanin Zaghari-Ratcliffe reveló que acudirá a un hospital a hacerse una revisión hoy mismo y señaló que confía en poder comer algo después.

Tras un encuentro mantenido entre el secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores, James Cleverly, y el vicesecretario de Estado para Exteriores iraní, Bagheri Kani, el pasado jueves, el esposo de Nazanin reconoció sentirse 'desinflado' y 'atrapado en el mismo status quo'.

Ratcliffe admitió entonces que tenía la sensación de que la situación no había avanzado y acusó al Ejecutivo británico de no proporcionar 'un mensaje lo suficientemente claro a Irán de que tomar rehenes es equivocado'.

Su esposa lleva detenida en Irán desde 2016 tras haber sido acusada de conspirar para derrocar al Gobierno de ese país, cargo que ella siempre ha rechazado, y condenada en un principio a cinco años de cárcel -de los que pasó cuatro en la prisión de Evin y uno bajo arresto domiciliario-.

Según la familia de Ratcliffe, a Nazanin le dijeron autoridades iraníes que su detención se debía a una deuda pendiente del Reino Unido con Irán, cifrada en 400 millones de libras (468 millones de euros).

Para el esposo de Nazanin se trata de la segunda vez que se declara en huelga de hambre, tras la primera ocasión hace dos años que, según él, le sirvió para ejercer presión y poder traer a su hija, Gabriella, al Reino Unido. EFE

