Marini y sus desafíos con Liga de Quito, Liga Pro de Ecuador y Sudamericana

Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE) .- El argentino Pablo Marini fue presentado este jueves como nuevo técnico de Liga de Quito, con el que sus primeros desafíos serán rondan por ganar la segunda fase del torneo ecuatoriano, la Liga Pro, y los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que enfrentará al brasileño Gremio desde el próximo 13 de julio.

'A partir de mañana (viernes) nos enfocaremos puntualmente en Gremio, sabiendo de todas las cualidades que tenemos. Es un club grande de América y es imposible decir que no. Hay un plantel de calidad, unos directivos de calidad y hay todos los medios para triunfar', resaltó Marini durante su presentación como nuevo entrenador del llamado Rey de Copas, como también le dicen a Liga.

El equipo ecuatoriano ganó los títulos de la Copa Libertadores de 2008, de la Copa Sudamericana 2009, Recopa Sudamericana 2009 y 2010, y 11 títulos locales, aunque en el palmarés 14 coronas tiene Emelec y 16 el Barcelona, ambos guayaquileños.

Marini reemplazará al uruguayo Pablo Repetto, que ganó el último título de Liga de Quito en 2018, pero salió recientemente tras los malos resultados al ubicarse en el tercer puesto de la fase de Grupos de la Copa Libertadores, que le ha dado paso directo a octavos de final de la Sudamericana, y en el torneo nacional se quedó sin opción de ganar el primer cupo de finalista por el título local y el primero para la fase de Grupos de la Libertadores de 2022.

El nuevo técnico de Liga se mostró contento y agradecido por el recibimiento y aseguró que 'es un orgullo que nos hayan elegido como cuerpo técnico para iniciar este nuevo período'.

También resaltó que las conversaciones y negociaciones se dieron en situaciones al límite del tiempo, que no le permitió asumir con mayor anticipación la conducción del equipo, que tiene una grandeza futbolística mundial, pues 'cada vez que yo digo Liga de Quito, no me olvido de la final del Mundial de Clubes' del año 2017, en el que eliminó al mexicano Pachuca y perdió la final por 1-0 ante el inglés Manchester United.

Marini indicó que su característica de juego, en la que espera se involucren sus nuevos dirigidos, 'será ganar y jugar bien, porque es a lo que nosotros apuntamos, se debe ganar para disfrutar. Depende de la capacidad de los jugadores para un fútbol vistoso. Ahora ya depende de nosotros llevarlo a cabo”, agregó.

Liga de Quito echará de menos al goleador de la psada temporada, el colombiano Cristian Martínez Borja, que dejará al equipo, pero tendrá a los argentinos, los centrocampistas Lucas Piovi, Lucas Villarruel, el centrocampista uruguayo Matías Zunino, al atacante argentino Juan Cruz Kaprof y el goleador paraguayo Luis Amarilla. EFE