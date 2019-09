Mario Casas busca venganza en 'Adiós', un 'thriller' con raíces

Magdalena Tsanis

San Sebastián (España), 26 sep (EFE).- Nueve años después de protagonizar 'Carne de neón', Mario Casas vuelve a ponerse a las órdenes de Paco Cabezas en 'Adiós', un 'thriller' dramático ambientado en los bajos fondos sevillanos que se ha presentado, fuera de competición, en el Festival de Cine de San Sebastián.

Casas asistirá esta noche a la proyección del filme en la Gala de RTVE, pero no ha llegado a tiempo a la rueda de prensa, en la que sí estaban sus compañeros de reparto -Natalia de Molina, Carlos Bardem y Ruth Díaz- y en la que el actor gallego ha participado a través de un vídeo grabado.

'Adiós' supone el regreso a España del director sevillano Paco Cabezas, que rodó sus dos últimas películas en Estados Unidos: 'Tokarev' (2014), protagonizado por Nicolas Cage, y 'Mr. Right' (2015), con Sam Rockwell y Anna Kendrick.

'Es la película que más cerca está de mi corazón y de mi alma', dijo el cineasta en videoconferencia desde Los Ángeles, donde se encuentra rodando la serie 'Penny Dreadful'. Cabezas procede del barrio sevillano de Los Pajaritos y el filme se ha rodado en el colindante de Las tres mil viviendas, un barrio marginal.

'Prácticamente la casa mis padres se veía desde donde rodábamos, para mí esta película cuenta una historia muy personal', añadió.

Una historia de justicia y venganza en un entramado de corrupción policial y narcotráfico que queda al descubierto a raíz de la muerte accidental de una niña, la hija del matrimonio ficticio que forman los personajes de Mario Casas y Natalia de Molina.

El caso cae en manos de Eli (Ruth Díaz), una inspectora que tendrá que lidiar con los recelos de un sector de la policía encabezado por su jefe (Carlos Bardem) y con Juan/Mario Casas, empeñado en tomarse la justicia por su cuenta.

Para Natalia de Molina, ganadora de dos premios Goya y que vuelve a bordar su interpretación, este es el personaje más difícil al que se ha enfrentado nunca.

'Nadie está preparado para la pérdida de un hijo y en España tampoco hay una educación para enfrentarse a la muerte; he tenido no solo que mirar al vacío sino tirarme en él y arriesgarme a entrar en un lugar del que yo, personalmente, a lo mejor no podría salir', señaló.

Carlos Bardem considera que 'Adiós' es 'una mezcla perfecta' entre la forma y el fondo. 'Hay un virtuosismo formal, está rodada increíblemente bien, pero también hay mucha verdad, una fórmula perfecta que aúna lo que (Cabezas) ha aprendido fuera con lo que él conoce, la película es trepidante pero también emocional y toca partes muy profundas del ser humano'.

Díaz, ganadora de un Goya y de un premio en el Festival de Venecia por su papel en 'Tarde para la ira' (2016), ha destacado que en esta película las mujeres son las auténticas heroínas.

'Son mujeres fuertes por necesidad, en un mundo muy machista, ellas son la tierra, la raíz y a la vez el hogar. Son fuertes pero sensibles e inteligentes', dijo.

'Adiós' es también una película 'muy flamenca', según Cabezas, estructurada en capítulos y con títulos tomados de canciones. 'Las canciones flamencas hablan de pérdida, de tristeza y de redención, y esta película es como una letra flamenca'. EFE