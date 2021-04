Mario González, el pistolero de Portugal

Carlos García

Lisboa, 19 abr (EFE).- Con su particular celebración de pistolero, Mario González es el delantero centro de moda en Portugal. El Villarreal lo cedió al Tondela esta campaña, con 12 dianas es el tercer máximo goleador del campeonato luso y el sábado hizo un 'hat-trick' en sólo 8 minutos.

En una entrevista con la Agencia EFE, el ariete burgalés desvela que el secreto de 'las pistolas' se lo copió al exfutbolista Xisco Nadal, ya que éste era el delegado del Villarreal cuando Mario González militaba en el filial y en los entrenamientos, Nadal, a veces, se sumaba al juego y celebraba así los goles.

El delantero ha alcanzado a sus 25 años un importante grado de madurez con el Tondela, de la mano del técnico español Pako Ayestarán, y es consciente de que el Villarreal está muy atento a su evolución.

- Pregunta: Todo un récord, 'hat-trick' en 8 minutos y victoria por 2-3 al Moreirense.

- Repuesta: La verdad es que muy contento, un día increíble, todo salió como cualquier persona desea. Fue un día muy bonito y además ganamos. Con ganas de seguir peleando.

- P: El tercer máximo goleador de Portugal. Gran eco internacional.

- R: Al final, una de las cosas por las que decidí venir aquí es porque es una Liga con mucha visibilidad, que se sigue mucho en el fútbol extranjero. Prueba de ello son los grandes fichajes que ha habido en esta Liga en los últimos años. No me sorprende que haya tanta repercusión. Estoy muy agradecido al Tondela, como club, porque han hecho una apuesta por mí. Y, gracias a dios, les estoy dando el rendimiento que yo quería.

- P: El fútbol, su pasión.

- R: Soy un jugador que ama el fútbol. Para mí esto no es un negocio, para mí es una forma de vida, yo vivo por y para entrenar cada día, por y para jugar y para darlo todo. Eso para mí es innegociable. En ese sentido, el Tondela está contento conmigo, a parte de los goles. Voy todos los días con la mayor ilusión del mundo. También pasé momentos difíciles en el inicio de la temporada, con lesiones. Sacrifiqué bastante por estar con el equipo. Esto es amor al fútbol y no había otra opción.

- P: Una vida de sacrificio junto a su familia.

- R: Antes y después de cada partido la llamada siempre es a mi padre y hablo con mi padre y mi madre. Su felicidad es la mía, ellos llevan muchos años sin que yo esté en casa. Para ellos tampoco ha sido fácil. Desde los 12 años ha sido una situación difícil y en este tipo de días ves recompensado el esfuerzo.

- P: El Villarreal tiene a dos goleadores, uno en España, Gerard Moreno, y otro en Portugal, Mario González.

- R: Gerard Moreno está haciendo un año increíble. No sé si pasará a Messi (como 'pichichi'), la verdad, a mí me encantaría, es un chico estupendo, cuando yo llegué al Villarreal él estaba en el Villarreal B y le he seguido mucho. Ha dado un salto cualitativo en su carrera muy grande. El Villarreal tiene delanteros de un nivel increíble: Bacca es internacional con Colombia, de Paco Alcácer no hace falta decir la carrera que tiene, Fernando Niño está haciendo las cosas muy bien.

- P: Emery tiene puesta la lupa en el Tondela

- R: Yo cuando estuve allí con él (pretemporada), me explicó las cosas claras y yo lo acepté y estoy agradecido de que me fuera tan claro y sincero. Sé que el Villarreal está pendiente de mí. Se hablará todo en verano. Lo importante es que ellos acaben bien, me encantaría que ganaran la Europa League y quedaran en Champions, tengo grandes amigos en Villarreal.

- P: El objetivo del Tondela, mantener la categoría.

- R: Creo que llegando a los 35 puntos podemos estar más que tranquilos. Calculo que rondando los 35, estamos con 31 y lógicamente hay que rematarlo cuanto antes. Esta semana tenemos un partido crucial contra el Nacional (colista) y puede ser un buen día para nosotros para dejar todo casi hecho a falta de seis partidos.

- P: Olabe, amigo con el que vuelve a coincidir.

- R: Estuve con él medio año en el Villarreal. Me hizo mucha ilusión cuando llegó aquí (en el mercado de invierno). Lo ha hecho bien, como juega él, intenso, agresivo, con mucha seguridad.

- P: Pako Ayestarán, su regreso a la posición de delantero centro.

- R: Estoy muy agradecido por el trato y la confianza que me ha dado. Toda mi carrera, desde pequeño, siempre he sido delantero. Hace 3 años, en el Villarreal B me exploraron hacia la banda, donde funcionaba bien. En Francia jugué como extremo y Pako me ha recuperado ahora en mi posición, que es donde hago realmente daño.

- P: La celebración de 'desenfundar las pistolas'.

- R: Viene del Villarreal B, del exfutbolista Xisco Nadal. Era delegado del equipo y si faltaba algún jugador entrenaba él y hacía esa celebración. Con Pau Torres, Quintillá... Teníamos la cosilla esa de reírnos cuando lo hacía. Entonces, cuando me recuperé de una lesión le dije si marco, voy a hacer las pistolas, y marqué gol. Y a partir de entonces se quedó ahí. El otro día hablaba con Pau, que está en el primer equipo (Villarreal) con él y bromeábamos de que me va a hacer pagar los derechos de autor. Son cosas del fútbol. EFE