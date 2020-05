Mario Mola: Salir a machacarse puede ser peligroso; hay que ir poco a poco

Adrian R. Huber

Madrid, 1 may (EFE).- El mallorquín Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, es una de las grandes figuras del deporte español y estaba llamado a luchar este verano por las medallas en los Juegos de Tokio 2020, aplazados hasta el año próximo a causa de la pandemia originada por el coronavirus.

En una entrevista con la Agencia EFE, el campeón balear medallista en las últimas siete ediciones del Mundial del deporte que une la natación al ciclismo y la carrera a pie -suma otras tres platas y un bronce-, explica desde su confinamiento cómo lo ha llevado y cómo afronta la posibilidad de volver a entrenarse al aire libre. Algo que se tomará con mucha calma, porque 'la tentación de salir ahora a machacarse puede ser tan grande como peligrosa'.

Pregunta: Según comunicó el gobierno español el jueves, a partir de este sábado se puede salir a entrenar fuera de casa. ¿Qué plan de entrenamiento tiene?

Respuesta: Los pasados sábados hemos estado corriendo en cinta por la mañana y en el rodillo (de bicicleta) una hora y cuarto o una horita y media por la tarde. Ahora podemos salir a correr al exterior, pero al haber sido uno de los privilegiados que ha podido correr en casa creo que actualmente no tengo esa necesidad tremenda de salir.

Y como puede que haya mucha gente fuera, probablemente lo más sensato será seguir corriendo en casa y esperar a la semana que viene; y que los que no han podido correr hasta ahora puedan darse ese gusto con tranquilidad este sábado.

P: Después de tanto tiempo en casa, ¿puede ser contraproducente dejarse llevar por el ímpetu el primer día que uno pueda entrenar afuera?

R: Sí. Está claro que para los que no hayan podido correr o entrenar estas últimas semanas la tentación de ir ahora a machacarse puede ser muy grande. Creo que es igualmente peligroso, si no te tomas el tiempo suficiente para ir progresando poco a poco. Y lo mismo que me aplicaría en mi caso es lo que recomendaría a cualquiera que vaya a salir a correr o a empezar a entrenar estos días.

P: Psicológicamente, imagino que será un alivio, poder volver a ejercitarse al aire libre, ¿no?

R: Sí. Es cierto que psicológicamente ya echas en falta el poder entrenar en el exterior, como veníamos haciendo antes. Lo dicho: considero que, dentro de todo -teniendo en cuenta que no hemos podido nadar, porque no teníamos acceso a la piscina- sí que he podido seguir haciendo la cinta y el rodillo. Y por esa parte, me considero un privilegiado, como te decía.

Pero bueno, sí que poco a poco iremos introduciendo o volviendo a hacer los entrenamientos como los hacíamos antes.

P: ¿Cómo llevó el confinamiento, hasta ahora?

R: Pues dentro de las circunstancias creo que no lo he llevado mal. En absoluto. He tratado de hacer las cosas con sentido común; y tomar este tiempo para volver a cargar las pilas. Y sobre todo coger energía y ganas para, cuando la situación se normalice, poder volver a salir a entrenar y tener ese hambre de preparar carrera y eventos, que actualmente no se ven muy próximos, pero que sin duda, tendremos mas adelante en el calendario.

P: ¿Hay alguna lectura positiva que se le pueda sacar a todo esto?

R: No sé si puedo. Es difícil sacar una lectura positiva. En todo caso, está claro que para el planeta ha sido un alivio, pero muchas familias están sufriendo, por la pérdida de familiares, y creo que en estas circunstancias es muy difícil sacar nada en positivo, más allá de intentar mirar hacia adelante. Y pensar que esto sólo puede hacernos más fuertes.

P: ¿Ya tiene un boceto, al menos, del plan a seguir con miras a una temporada que no se sabe seguro cuándo arrancará? Aún hay muchas incertidumbres, aún.

R: Pues como todavía el calendario está en el aire, todo lo que queramos intentar adelantarnos es ir improvisando. O tiene papeletas para ir cayéndose otra vez, como ha ido pasando con las pruebas del campeonato hasta ahora, no tiene mucho sentido trazar un guión muy claro.

Sí es cierto que por parte de la federación se nos han dado unas pautas de cómo puede volver el calendario de competiciones, sea a nivel nacional o internacional.

Tendremos otra reunión la semana que viene para ver qué más se sabe, pero a día de hoy el escenario más optimista es poder volver a la competición nacional en el último trimestre del año. Y si fuese así, tenemos por delante varios meses para intentar llegar lo mejor posible a estas carreras. EFE