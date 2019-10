$!Mario Vargas Llosa: 'Un país no se jode en un día'

'Un país, salvo casos excepcionales, no se jode en un día' y los países latinoamericanos 'han vivido un largo proceso en el que han ido perdiendo oportunidades', ha asegurado el escritor Mario Vargas Llosa que ha agregado: 'nuestra responsabilidad en el fracaso de Latinoamérica es gigantesca'.

Así lo ha señalado el Premio Nobel de Literatura este martes en Madrid en la presentación de su nueva novela, 'Tiempos recios' (Alfaguara), en la que relata el golpe militar que acabó en 1954 con un gobierno democrático en Guatemala, auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA.

'Mi impresión es que si Estados Unidos en vez de derrocar a Jacobo Árbenz -el presidente de Guatemala- hubiera apoyado sus reformas, probablemente otra sería la historia de América Latina' ya que esa operación radicalizó a Fidel Castro e hizo que los jóvenes pensaran en el 'paraíso comunista', además de dar paso a una época 'terrible de matanzas y terrorismo' de la que 'afortunadamente' se ha salido.

Pero este episodio no es suficiente para cambiar la Historia porque 'un país no se jode en un día', ha indicado Vargas Llosa, quien ha insistido en que su nueva obra es una novela, no un libro de historia.