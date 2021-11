Maripán: 'La Real lleva años jugando un buen fútbol'

Luis Miguel Pascual

París, 23 nov (EFE).- El chileno Guillermo Maripán se ha convertido en uno de los referentes del Mónaco, rival este jueves de la Real Sociedad en la Liga Europa y en una entrevista con Efe alaba el juego del equipo donostiarra que, considera, 'lleva años jugando buen fútbol'.

'Es un partido que puede definir muchas cosas. Allí hicimos un buen partido como visitantes y logramos el empate, ahora vamos a salir a ganar el partido, que es lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase', asegura el exjugador del Alavés.

'La Real juega bien hace años, tiene buen equipo. Les gusta salir jugando, que se vea buen fútbol, espectáculo para su gente. Con el pasar de las temporadas han ganado en agresividad. Es un buen equipo que hace tiempo que hace las cosas bien', agrega.

A sus 27 años, Maripán completa su tercera temporada en el Principado, donde asegura haber encontrado un club a la altura de su propia ambición, que desde su infancia pasaba por disputar las grandes competiciones internacionales.

'En la Liga Europa estamos bastante motivados, bastante fuertes, con las convicciones claras, pensamos que nos irá bien', afirma el defensa central del Mónaco, que lidera el grupo B con dos puntos de ventaja sobre la Real.

El chileno reconoce que fue un mazazo quedarse fuera de la Liga de Campeones en el último instante de la fase previa de la competición el pasado verano, cuando habían acabado terceros la liga francesa por detrás del Lille y del París Saint-Germain.

'Habíamos peleado toda la temporada anterior y quedarnos fuera en los últimos minutos cuando nos empataron. Fue duro, pero sabíamos que nos quedaba la Liga Europa y enseguida nos reenganchamos', señala.

Maripan señala que las competiciones internacionales no deben despistarles de la liga, donde aspiran a acabar en puestos de Liga de Campeones, un objetivo que sitúa al mismo nivel que ganar la Liga Europa.

Y, por qué no, seguir los pasos del Lille de la pasada campaña y dar la sorpresa al todopoderoso París Saint-Germain, al que los nordistas arrebataron la liga la pasada campaña.

Maripan, de 27 años, asegura que atraviesa un gran momento de forma, tras haber logrado la adaptación a un nuevo país y a un campeonato que cree más físico que el español.

'Fueron años difíciles, porque estaba la pandemia, pero lo afronté de forma positiva. Par mi estar aquí es un gran logro (...) Cuando llegué, el Mónaco no estaba en su mejor momento. Ahora siento que me he adaptado a esta liga, a mis nuevos compañeros, a lo que supone un cambio de país', dice.

'Siento que puedo dar más', agrega el chileno que, pese a ello, se siente 'con confinaza, con las cosas muy claras'.

El año pasado integró el once ideal de la liga francesa del diario L'Equipe y cree que todavía puede mejorar, sin perder de vista dar el salto algún día a uno de los grandes clubes del continente.

'Ahora tengo mi mente aquí, este club me ha ayudado a evolucionar y me sigue ayudando', señala el futbolista, alagado por el interés que han mostrado algunos clubes, como el Barcelona.

En paralelo, Maripán se ha convertido en uno de los estandartes de la selección chilena, con la que tiene fe en clasificarse para el Mundial de Catar en los cuatro partidos que tienen pendientes.

'No estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco en el peor. Dependemos de nosotros y vamos a seguir peleando los cuatro partidos que quedan. Tengo la convicción de que lo vamos a lograr', señala. EFE.

lmpg/jl