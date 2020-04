Mark Cavendish, recuperado tras una depresión

Londres, 06 abr. (EFE).- El ciclista británico Mark Cavendish anunció que se ha recuperado de una depresión que comenzó a sufrir en 2018.

El corredor habló de esta dolencia en declaraciones al diario británico The Times.

'He luchado muy duro con la depresión. Fui diagnosticado con depresión clínica en agosto de 2018, explicó Cavendish.

'No tomé ninguna medicación, pero recibí ayuda. Estaba en un mal momento. Ahora estoy en el otro lado. Creo que he salido de aquello y es algo bueno que me anima a mirar cosas positivas', añadió.

Esta depresión le coincidió a Cavendish con la contracción del virus Epstein-Barr, conocido coloquialmente como la enfermedad del beso.

Esto le apartó de la competición durante varios meses, hasta que pudo volver en febrero de 2019 a correr. EFE