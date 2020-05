Mark Spitz: 'Japón puede tener problemas económicos en los Juegos de 2021'

Madrid, 15 may (EFE).- El estadounidense Mark Spitz, miembro de la Academia Laureus y ganador de siete medallas de oro, con siete récords mundiales en los Juegos de Múnich en 1972, advirtió de su preocupación por el coronavirus y por los 'problemas económicos que puede tener Japón para los JJOO trasladados a 2021'.

'En un principio, cuando se nos informó sobre este virus y nos pidieron quedarnos en casa, fue por un período de dos semanas, pero me di cuenta de que no era realista, ya que no había una cura específica para esta pandemia', dijo Spitz, de 70 años, a Laureus.com.

'Me quito el sombrero ante los médicos y enfermeras que están en primera línea arriesgando sus vidas. El coronavirus ha impactado a todo el mundo y creo que estará aquí mucho más tiempo del que estimamos', añadió.

A Spitz le preocupa que nadie esté realmente seguro de cuál será el estado de la pandemia en 2021.

'No creo que tengamos todas las respuestas al coronavirus ahora mismo, en cuanto a cómo va a impactar esto económicamente al mundo', indicó.

'Una de las grandes preguntas que deben hacerse es qué sucederá dentro de un año, cuando estemos a un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y nos encontremos con la posibilidad de que Japón no esté preparado económicamente para poder albergar los Juegos', siguió.

'No hay garantía de que vayamos a encontrar una vacuna para este virus. Han pasado casi 40 años y todavía no existe una vacuna para el VIH, pero seguimos aquí y lo hemos logrado. Así que espero que muy pronto volvamos a la normalidad, sea lo que sea esa normalidad', concluyó el heptacampeón olímpico Mark Spitz. EFE