Mark Wahlberg: Netflix es mucho más atrevido que los estudios de Hollywood

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar (EFE).- A Mark Wahlberg, una de las estrellas más populares y mejor pagadas de Hollywood, no le asusta nada el éxito de Netflix sino que, según dijo en una entrevista con Efe, considera que el gigante digital es 'mucho más atrevido' que los estudios tradicionales ya que apuesta por todo tipo de cintas.

Wahlberg (Dorchester, EE.UU, 1971) debuta en Netflix con 'Spenser Confidential', una comedia de acción que se estrena este viernes, en la que trabaja una vez más con el director Peter Berg y en donde se rodea de los actores Winston Duke, Iliza Shlesinger y Alan Arkin.

La cinta comienza con la salida de la cárcel de un policía (Wahlberg) que, en lugar de buscar una nueva vida fuera de Boston (EE.UU.), decide hacer todo lo posible para destapar una compleja trama criminal que controla la ciudad.

Pregunta: Es su primera película con Netflix. Como actor y productor, ¿cómo ha sido su experiencia con ellos?

Respuesta: Ha sido fantástica. La única diferencia es que el público decide cuándo y dónde ver la película. Hacerla fue genial: Netflix es una compañía de primera y tienen grandes ejecutivos.

Y en las decisiones que toman, son mucho más atrevidos. No creo que un estudio hiciera una película como 'Spenser Confidential': frente a las grandes superproducciones y las películas pequeñas, ya no hay cintas de presupuesto medio.

P.- Algunas voces en Hollywood critican a Netflix por ser un peligro para los cines.

R.- Bueno, también pueden hacer lanzamientos en salas. Estrenaron 'The Irishman' (2019) en los cines y Marty (Martin Scorsese) trabajó con ellos.

P.- Entonces, ¿no cree que Netflix sea una amenaza para el cine?

R.- No. Mira, me encanta ir al cine pero también tengo una esposa, cuatro niños y un trabajo y a veces no puedo ir al cine pero puedo ver una película en 'streaming'.

Y, además, con Netflix no tienes la presión de que una película necesite una gran taquilla en su primer fin de semana en las salas. Si no, los cines pueden quitar la cinta y poner otra la semana siguiente. Con esto la gente puede descubrir la película y no es algo tan urgente de que tenga que ser instantáneo.

P.- Es su debut en Netflix pero es ya su quinta película con el director Peter Berg, a quien considera como su 'hermano'.

R.- Tenemos un vínculo natural. Es divertido porque él es de Nueva York y yo de Boston así que hay muchas cosas en las que seríamos rivales pero también tenemos mucho en común.

Conectamos con 'Lone Survivor' (2013) y sacamos lo mejor de cada uno para beneficiarnos como un equipo.

P.- 'Spenser Confidential' es su primera comedia juntos.

R.- Podríamos fácilmente haberla hecho mucho más seria, pero creo que el equilibrio de humor y drama es más entretenido. Queríamos hacer algo más ligero tras varias películas basadas en tragedias reales, que fue un trabajo abrumador.

P.- Su personaje, Spenser, podría haber empezado una nueva vida tras su tiempo entre rejas pero decide volver a perseguir a los criminales.

R.- Simplemente está en su ADN. El código moral por el que vive no le permite ver injusticias.

P.- Ha asegurado que esta cinta va de 'defender lo que es bueno para tu comunidad y para ti mismo'. Como persona muy comprometida con los valores católicos y familiares, ¿cómo cree que estas películas de acción le ayudan a divulgar esa serie de valores?

R.- Hay algunas cosas que la gente podría cuestionar moralmente, como la violencia, pero al final va de un hombre que intenta ayudar a gente inocente.

Y no es un superhéroe de ninguna manera. Es un tipo normal que pierde más peleas de las que gana. Pero no se rinde.

P.- ¿Le gustaría en algún momento ser director?

R.- Sí, alguna vez lo he pensado y casi di el paso para dirigir, pero también es un compromiso de mucho tiempo. Creo que sucederá si se da la historia correcta y en el momento correcto: es solo una cuestión de cuándo.

P.- Hablando de su futuro, Tom Holland aseguró recientemente que el rodaje de 'Uncharted', la adaptación fílmica del videojuego que lleva muchos años en desarrollo, comenzará dentro de poco. ¿Es cierto?

R.- Sí, vamos a empezar como en dos semanas. Estoy muy emocionado. En principio iba a interpretar a Nathan Drake pero envejecí (sonríe). Así que ahora interpretaré a Sully y Tom encarnará a Nathan Drake.

Esta película (que será una especie de precuela de la trama del videojuego) se siente como las de 'Indiana Jones', como 'Romancing the Stone' (1984) o como 'The Thomas Crown Affair' (1968). Me enamoré del guion y veremos cómo evolucionan las cosas para crear algo nuevo y diferente. EFE

(foto)

