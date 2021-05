Márquez asegura que sabe dónde está y 'lo que hay que mejorar'

Scarperia (Italia), 27 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ha asegurado en el circuito de Mugello, escenario este fin de semana del Gran Premio de Italia de MotoGP, en relación a su situación física, que sabe dónde está 'y lo que hay que mejorar'.

'Sé y soy muy realista con mi situación actual, sé de dónde vengo, sé dónde estoy y sé dónde pretendo llegar, luego veremos si puedo o no, pero siempre digo que la confianza en mí mismo no la he perdido nunca', recalca Márquez.

'En Le Mans, la valoración general fue muy positiva porque aunque fuese en condiciones malas, cuando no tenía la limitación física volvió a salir esa magia en las vueltas que llovía un poco, salir de boxes, volver a ir rápido, vale que sí, que me caí, pero también forma parte de mi ADN, de lo que era antes y no cogerle miedo', recuerda el piloto de Repsol Honda.

'Coger la moto después de la caída, volver a remontar, volver a ser el piloto más rápido en pista, esas cosas que me gustan, me dan energía y motivación, y lo que he dicho, que sé muy bien dónde estoy y lo que tengo que mejorar y tengo claro el objetivo, y estoy luchando y trabajando para ello, pero hay que recordar que dije desde el primer momento que llegué aquí no dije 'voy a ir rápido ya', no fue así, no estoy listo para ir rápido', afirma sincero el ocho veces campeón del mundo.

'Tengo unas limitaciones que van mejorando, pero siguen ahí, y después de nueve meses, no de estar parado, sino de una lesión que ha durado nueve meses, necesitas un tiempo para que tu cuerpo esté bien y entonces seguramente espero volver a ser el de antes', recalca convencido el piloto de Repsol, quien recuerda que su mejor momento en Mugello fue su victoria de 2010 en los 125 c.c.

Continuando con su recuperación, Marc Márquez ha explicado que 'lógicamente ha ido mejorando, y la fuerza cada vez es mayor y, sobre todo el húmero, que era lo importante, lo prioritario de esta lesión, está mejorando'.

'En una recuperación de este calibre cuando vas solucionando limitaciones aparecen otras, y el húmero ha mejorado, la parte del codo, que era la que me dolía más, ha ido mejorando, pero ahora está padeciendo el hombro, que es el que más estancado está e intentamos entender exactamente qué es lo que está pasando en el hombro junto a los doctores y esperemos que poco a poco, pues me piden tiempo, llega un punto que vas con esa paciencia de tener el tiempo necesario, el que necesite el cuerpo para adaptarme cada vez a las nuevas situaciones', continúa al respecto Márquez.

'Siempre que se pueda intentaremos dar nuestro ciento por ciento como hasta ahora, y luego en Mugello, que es un circuito físico y será difícil para mí, tengo que aceptar donde estoy y hacer mi fin de semana', reconoce sincero Márquez

En Mugello sufrió una de sus más fuertes caída, al irse por los suelos a 300 km/h. en la recta de meta y sobre ello Marc Márquez recuerda que 'es uno de los puntos del circuito en el que cada año nos quejamos los pilotos porque cada año se llega con más velocidad, y este año, seguramente, aun se llegará con más velocidad con todos los sistemas holeshot y todo lo demás que se está evolucionando'.

'Yo creo que la solución no es ampliar o mover el muro, sino casi, casi, bajar el nivel del cambio de rasante para que las motos no lleguen a saltar, pero este es un debate que cada año sale en la Comisión de Seguridad y este año seguramente volverá a salir', explica el piloto de Repsol Honda.

'Desde que tuve la caída lo apartaron, no me acuerdo exactamente si lo apartaron dos o tres metros, pero lo apartaron un poco y pusieron asfalto para evitar esto, ya que antes era prácticamente césped y el muro, y ahora hay asfalto y ampliaron la escapatoria del muro, que hizo que se ganase algo de seguridad, pero viene un poco de lo mismo, ya que todas las caídas que se producen son por el cambio de rasante no por el muro', explica sobre ese punto crítico del circuito de la Toscana italiana.

'Yo creo que los muros llegando a 350 km/h, aunque los pongas a quinientos metros están cerca, por eso tienes que intentar localizar el porqué de las caídas y ahí, en ese punto, es el cambio de rasante que con los baches y todo. Recuerda la caída de Pirro hace dos o tres años, se le movió la moto en el cambio de rasante, se quedó sin frenos y salió por delante. La cuestión es localizar el problema e intentar subsanarlo', recalca al respecto Márquez. EFE