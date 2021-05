Márquez asegura que su cuerpo 'ya está preparado para recibir caídas'

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 1 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien este sábado sufrió una fuerte caída en la tercera tanda de entrenamientos libres de MotoGP, dijo que su cuerpo 'ya está preparado para recibir caídas'.

Márquez se expresó así al explicar que habían puesto el compuesto de neumático blando delante, en lugar del habitual duro para su estilo de pilotaje, como consecuencia de esa caída.

'La elección del neumático la he hecho en base a la caída de esta mañana y no en base a la sensación que tenía. Tengo la tendencia de ir a los neumáticos duros delanteros y no sé por qué no lo he hecho. El equipo tampoco lo sentía y hemos ido a lo seguro, que era neumático blando, y esto me ha limitado mucho para hacer un tiempo, por eso he acabado la Q1 enfadado, pero no por la posición, sino porque la elección que hemos hecho no era para conseguir un resultado, sino pensando en la caída', señaló.

'Tenemos que cambiar la mentalidad. Mi cuerpo ya está preparado para recibir caídas, se ha visto hoy, aunque evidentemente, cuantas menos caídas mejor, pero una caída así alivia porque sales ileso y te dices 'me he caído y no pasa nada', por eso las decisiones que se tomen a partir de ahora tienen que ser pensando en el objetivo, que es ir rápido encima de una moto', recalcó el piloto de Repsol.

'El tener la primera caída en realidad no quieres que llegue nunca, pero estamos encima de una moto y vamos al límite por lo que tarde o temprano va a llegar, que sea una fuerte caída pues tampoco ayuda, pero salir de una fuerte caída ileso, magullado, pero ileso, y ver que te has caído otra vez y que no pasa nada pues en cierto punto alivia y piensas 'bueno, va vamos a seguir', evidentemente no me quiero caer pero dije que volvería a ser el mismo Marc de antes', afirmó el ocho veces campeón del mundo español.

'Y no ahora, pero sí en un futuro, si quiero ser el mismo significa coger riesgos, ir al límite y cuando no sienta que puedo hacer eso, pues entonces te replanteas muchas cosas, pero por el momento me siento con ganas de ir al límite, forzar la máquina y aunque ahora no estoy en posición de buscar más de lo que toca, me estoy encontrando cada vez mejor encima de la moto que es lo que toca', manifestó el piloto de Repsol.

En cuanto al momento de la caída, de la que ya se acuerda por las molestias cervicales, Marc Márquez comentó que le ha dado tiempo 'a pensar'. 'Sobre todo cuando se me ha ido de delante y he visto que ya no se podía salvar', añadió.

'Me ha dado tiempo a pensar en recoger los brazos, que es lo que tengo más interiorizado y es lo que tengo ahora más débil y los recojo, porque tengas o no lesión es un método importante', manifestó el piloto de Repsol.

'Una vez encogidos los brazos te esperas a ver dónde te lleva la velocidad. Evidentemente, una caída así, ya sea la primera o la última, asusta, porque no te acostumbras a caer así y a chocar contra las defensas de aire, pero por la tarde no me ha condicionado en el pilotaje, me sentía cómodo y con el neumático usado he ido muy bien, pero me ha condicionado en la elección del neumático delantero en la primera clasificación', insistió Marc Márquez. EFE