Márquez atribuye la caída a un error suyo y asegura que 'no cambia nada'

Buriram (Tailandia), 4 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una fuerte caída durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que le hizo pasar por el Hospital de Buriram, atribuyó la misma a un error suyo y aseguró que 'no cambian en nada' sus planteamientos del fin de semana.

'Es una curva en la que normalmente no se corta gas, bueno, se corta un poco, pero no del todo. Y en esa vuelta he cortado del todo y quizás ahí entra el freno motor y la rueda iba por la parte sucia de la trazada; te caes y no entiendes por qué, pero es error mío', aseguró Márquez sin dudar.

El líder del equipo Repsol Honda afirmó que 'no va a cambiar nada, pues no es lo mismo caerte empujando al ciento por ciento que así'.

'Puede ser por el neumático frío, aunque se ha mirado y estaba bien, o sucio, o porque he cortado gas en un sitio que no se corta, o porque iba más despacio de lo normal', dijo.

'Una caída así, si sales ileso, no te condiciona nada el fin de semana, me adjudico a mí la culpa y la responsabilidad, porque saliendo del taller hay que vigilar', reconoció el piloto de Repsol.

Al referirse a la caída recordó que había tenido otras de consideración en su carrera deportiva. 'Pero hacía tiempo que no tenía una así de fuerte, sobre todo porque fue 'high side' y no me lo esperaba ya que era la vuelta de salida, iba lento y tranquilo'.

'Una vez me he caído, me he asustado un poco, porque no respiraba bien y me he quedado sin aire cinco segundos, pero para mí han sido como veinte y con los doctores ya estaba bastante bien y quería volver al 'box'. Ellos se curan en salud y necesitan su tiempo', continuó Marc Márquez.

'Cuando estaba en el suelo no sabía si me había hecho daño de verdad ya que no podía respirar y es algo que hacía mucho que no me pasaba, pero cuando 'picas' con la pelvis o la cadera, la espalda se contrae y cuesta respirar. En el centro médico tenía golpes, pero ya sabía que no tenía nada roto', afirmó el piloto.

En cuanto a su rendimiento en la segunda serie libre, el piloto de Repsol Honda reconoció que sólo tenía una moto, 'pero no ha condicionado nada, porque la base es buena y los mecánicos y HRC (Honda Racing Corporation) han pensado que era mejor hacer con calma la moto, porque si fallaba algo por las prisas puede ser peor'.

Y, pensando en la consecución del título, Marc Márquez recordó: 'Cuando estás en la ambulancia, no es que se te pase por la cabeza el Mundial, pero sí la carrera, porque el título lo tenemos ya más o menos encarrilado y, aunque fuese campeón, no me gusta perderme ni una carrera'. EFE