Márquez avisó de que 'a lo mejor se acababa la carrera en la primera vuelta'

Assen (Países Bajos), 27 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), séptimo en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, ha reconocido que antes de la carrera avisó a su equipo y a Alberto Puig -director deportivo- de que 'a lo mejor la carrera se acababa en la primera vuelta'.

'Necesitaba hacerlo, necesitaba asumir ese riesgo si quería hacer una carrera aceptable y eso ha sido un poco como marca de la casa, pero estoy orgulloso de esa primera vuelta, aunque luego también es verdad que he cometido algún error durante la carrera pero en general ha sido muy buena', ha agregado Márquez.

'Sí que es verdad que teníamos material y posibilidades para luchar por el podio, pero saliendo el veinte, hay cosas que no se pueden hacer', reconoce el piloto de Repsol Honda.

'Aquí he acabado contento con la carrera, porque creo que ha sido muy buena, he sido constante y, sobre todo al final, me vi con capacidad de incluso ir a más, pero he decidido no hacerlo porque no me veía capacitado físicamente y me he quedado tranquilo y contento', continuó Marc Márquez.

'Ha sido una primera carrera en un circuito todo de derechas y físico en el que he acabado más o menos bien, he acabado rodando en tiempos buenos y eso me hace ver y estar tranquilo ya que es cuestión de tiempo que carrera a carrera vaya mejorando y nos dará, seguro, la estabilidad que buscamos para el futuro', aseguró.

'Está claro que aún siento que me falta bastante para ser el mismo Marc de antes, aún no soy capaz de sacar siempre y en todas las ocasiones el ciento por ciento, como ahora es el caso, pero sí que es cierto que la valoración de la primera temporada ha sido psicológicamente dura porque soy una persona optimista', explicó.

'Sinceramente pensaba que me costaría menos o que los pasos serían más grandes de carrera a carrera, pero no ha sido así e incluso en algunas carreras me he encontrado no me he encontrado mejor pero también es cierto que los médicos me avisaron de esto, de que no era un proceso de un mes, sino de un año y que necesito paciencia y mi brazo readaptarse a la normalidad', comentó sobre su situación física.

'Son cosas -continúa el piloto de Repsol Honda- que por impaciencia quiero hacer en poco tiempo, pero mi cuerpo necesita ese tiempo, así que la valoración es positiva, se ha hecho lo que se podía hacer, pero está claro que se podían haber evitado algunas caídas, si bien muchas de ellas quizás viene producidas por un mal posicionamiento encima de la moto, pero lo importante es que nunca me han faltado las fuerzas y siempre me he sentido seguro con el brazo', insistió Márquez.

'No me ha fallado el brazo para traducirlo a una situación peligrosa, así que estoy contento y también contento de la reacción de Honda, de empezar a probar cosas y a liderar ese desarrollo de la moto, porque poco a poco estamos rodando mejor y más rápido', afirma el líder del equipo Repsol Honda. EFE