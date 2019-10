Márquez confiaba 'en sobrevivir cinco vueltas a Maverick'

Phillip Island (Australia), 27 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de Australia de MotoGP explicó su estrategia para la carrera, en la que tenía claro que 'si sobrevivía cinco vueltas detrás' de Maverick Viñales 'podría seguirle'.

'Hoy tenía un gran reto por delante porque la diferencia con Maverick -Viñales- era muy grande, especialmente en la clasificación y en los libres, que era un mundo, pero confiaba en que si sobrevivía cinco vueltas detrás de él podría seguirle y es lo que he hecho, con un tiempo muy similar al de la clasificación, pero sabía que si era capaz de aguantar esas vueltas detrás de él podría luchar hasta el final', señaló Márquez.

Una nueva victoria, la undécima de la temporada, motivo por el que el piloto de Repsol Honda recordó que cuando conseguió el título en Tailandia ya dijo que, ' de lo que se trataba esta temporada era de acabar todas las carreras en el podio, no ganarlas, pero sí estar en el podio'

Y, al referirse a su estrategia final, explicó que iba midiendo a su rival. 'Sí, me iba midiendo en las últimas vueltas porque estaba intentando entender cómo hacerlo ya que patinaba mucho el neumático trasero y ésta es una de las pistas en las que se usa más el neumático trasero y además hemos salido los dos con el blando'.

'El ataque ha sido en la última vuelta y mi intención era pasarlo en la recta de meta, que era el único sitio en el que era más rápido que él, y sólo hay una recta ya que en el resto, en el sector dos y tres, se me iba, se me escapaba y pensé 'lo paso y ya me pasará durante la vuelta si quiere, pero ya habré salvado algunas curvas', aseguró Márquez.

No obstante el campeón del mundo de MotoGP en 2019 reconoció tener un 'segundo comodín', al explicar que si no lo pasaba en la última vuelta 'en la última curva lo podía pasar antes de la línea de meta, justo, pero lo pasaba si no sucedía nada, aunque eso ya era mucho riesgo y el corazón no está para eso, por eso he intentado cerrar puertas durante toda la vuelta'.

Márquez reconoció, igualmente, que iba cortando algo en la recta aunque 'hubo unas vueltas que cuando él estuvo tirando lo utilizaba todo, pero en las últimas vueltas, en las últimas siete u ocho vueltas, al final de recta cortaba un poco pero también era un poco porque era peligroso y difícil calcular y corté al principio de la carrera y no quería cortar, pero cortaba porque con el rebufo de otras motos se llega muy rápido por el viento y sin darte cuenta te pasa el susto de ayer de Oliveira y lo tienes en cuenta'.

Esta vez Marc Márquez no tuvo que llegar a la última vuelta por detrás y por tanto no se la jugó, pero señaló que 'cuando hay un campeonato en juego, la sensación de ganar o perder es aún mayor, pero cuando estás decidido buscas motivaciones extras y con la presión del campeonato da un poco más de adrenalina y subidón, pero con todos es difícil. Mi mentalidad siempre es ganar'.

'Estamos a un punto en la clasificación de equipos y seguimos trabajando en ello, está claro que Jorge -Lorenzo- está atravesando un bache grande, muy grande, y él es el primer interesado y el primero que está buscando soluciones para salir', dijo Márquez sobre las opciones del equipo Repsol Honda de ser campeón en la clasificación de equipos, después de conseguir los títulos de piloto y fabricante.

'Tanto Honda como Jorge están trabajando para mejorar y nosotros estamos dando el ciento por ciento en nuestra parte del taller, tenemos una moto que gana, que funciona, y seguiremos así, porque no sabemos qué sucederá el año que viene, en términos de competitividad con otras marcas pero estamos a un punto', dijo Márquez.

'Está muy difícil, porque en Malasia las dos Ducati van bien y en Valencia dependerá, estamos recortando puntos y es un aliciente más para el equipo es muy importante y daré el ciento por ciento, pero el trabajo mío ya está hecho', resaltó el piloto de Repsol. EFE