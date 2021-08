Márquez: 'En una carrera normal podríamos haber sido quintos'

Spielberg (Austria), 8 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afirmó tras concluir octavo el Gran Premio de Estiria de MotoGP que 'en una carrera normal, sin errores', podría 'haber acabado quinto'.

'En una carrera normal podríamos haber acabado quintos, pero el quinto está a quince segundos del líder y ése no es nuestro sitio, es muy lejos', declaró Márquez.

'Aparte de eso, me quedo con las sensaciones del fin de semana y de la carrera, pues en la segunda carrera los errores llegaron por las sensaciones, pues incluso después del error tampoco tenía el ritmo', reconoce Márquez.

'Lo cierto es que ha habido un momento que tenía a Rins y a Binder cerca y no he podido, se me iban escapando casi tres o cuatro décimas por vuelta, que es una barbaridad y no podía', insiste en sus problemas el piloto de Repsol Honda.

'Desde la primera vuelta no he encontrado las sensaciones con ese segundo set de neumáticos y es lo que me pasó ayer en la clasificación, que con la primera pareja de neumáticos estuve mal y con el segundo bien, pues hoy ha sido al revés, en la primera carrera me encontraba muy bien con los neumáticos y en el segundo mal', continúa Marc Márquez.

'Esto pasa y hay que entender por qué y no soy el único piloto al que le sucede porque al parecer a Oliveira o Bagnaia les ha pasado, pero bueno, forma parte de las carreras y se tiene que ser hábil en eso y habrá que buscar siempre lo mejor', insiste el piloto de Repsol Honda. EFE

