Márquez ensalza la decisión de Lorenzo y cree que su hermano es capaz de todo

Juan Antonio Lladós

Cheste (Valencia), 14 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) atendió a la Agencia EFE en la jornada previa al inicio del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, la última cita del mundial de motociclismo, que ya comenzó 'alterada' por la noticia de la retirada de Jorge Lorenzo, su compañero de equipo.

Esta es la entrevista deportiva con el piloto de Repsol Honda y seis veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez:

P. ¿Qué opina del anuncio realizado hoy por su compañero de equipo Jorge Lorenzo de retirarse de la competición tras el Gran Premio de la Comunidad Valenciana?

R. 'La decisión..., primero de todo, le felicito por su carrera deportiva, pero sobre todo por tomar la decisión, ya que es muy difícil y más cuando te queda un año de contrato, pero yo creo que nos demuestra lo que es Jorge Lorenzo, el carácter que tiene, que es un campeón, es un piloto que cómo se ha visto ahora, cuando él ha visto que no estaba para ganar y se le ha hecho la montaña demasiado alta, ha dicho 'buaah' para ganar aquí no podré, y ha decidido parar; y parar cuando tienes un año más de contrato, otro piloto en esa situación habría pensado en hacer un año más pensando 'estoy aquí dando vueltas un año más, cobro el dinero, me voy a casa y tan tranquilo' y eso es lo que dice mucho de Jorge, sobre todo del compromiso profesional que tiene con este deporte y lo que ha sido en su carrera deportiva ¿no? Un referente'.

P. ¿Quién será el sustituto?¿Quién vendrá en su lugar la próxima temporada, o a quién le gustaría a usted tener al lado el año que viene?

R. 'Esto es Honda, son ellos quienes tienen que decidir, pero seguramente también les ha pillado por sorpresa la situación tanto al equipo como a nosotros, pero ahora Honda es la que tiene que decidir que estrategia seguir, si coger un piloto con más experiencia o apostar por uno de los jóvenes -Ndr: Aquí es donde bien se podría pensar en la llegada de su hermano- que sube y darle la oportunidad para que se haga ver en la categoría en la categoría reina'.

P. ¿Qué nota se pondría a esta temporada?

R. 'Me pondría rozando el diez (sonrisas). No me gusta dar el diez pues creo que el diez no existe en un deporte como el motociclismo, pero sí un 9,5 o 9.8 sí que me lo daría'.

P. ¿Y esas décimas que faltan para la nota perfecta se podrían haber sacado de algún sitio?¿De la mejora en el rendimiento del chasis de la moto?

R. 'No, no. Ésta es una valoración general, pero si, por ejemplo, en Austin hubiese ganado la carrera, entonces quizás me hubiese atrevido a decir un diez, pero en una temporada siempre se comete algún error'.

P. ¿Cuáles han sido los momentos de duda o indecisión en esta temporada?

R. 'Hubo uno, si se puede definir como momento de duda, que fue en Austin, una de las carreras en las que más confiado iba y que iba liderando, pero cometí un error y pensé 'buaah si cometo dos o tres errores como éste, que fue un error un poco extraño, el campeonato se puede escapar' ¿no? -se preguntó él mismo-, pero luego ya enseguida llegué a Jerez, gané y los pajaritos se fueron de la cabeza'.

P. ¿Su rival más complicado de la temporada?

R. 'Mi rival más complicado de la temporada' -se repitió en voz alta, para responder de inmediato- 'difícil, a nivel de consistencia yo creo que ha sido Dovizioso, porque ha sido el más destacado, pero a nivel de velocidad Quartararo'.

P. ¿Le ha sorprendido alguien por su rendimiento o por algo inesperado durante la temporada?

R. 'No me esperaba un Quartararo con tanta velocidad, es quizás el que más me ha sorprendido'.

P. ¿Él será el rival a tener en consideración, pues el rival a batir será usted?

R. 'No. Él -Quartararo- será uno de los rivales a batir, pero habrá esos otros rivales en la lista como Viñales, Dovizioso y falta por ver durante la pretemporada quien aparece'.

P. ¿Qué moto le recomendaría a su hermano Alex para subir a MotoGP?

R. 'Bueno, lo tiene que ver él, tiene que confiar en el proyecto, pero hay cuatro marcas que se destacan de las demás, que son Honda -Ndr: vuelve a no descartar su propia marca de motos-, Yamaha, Ducati y Suzuki y es ahí donde tiene que valorar, entre esas opciones, si quiere hacerlo realmente bien, pero mi hermano está trabajando de la mejor manera que sabe y lo está demostrando, ahora campeón del mundo de Moto2 para hacerse un sitio en MotoGP y ojalá tenga la oportunidad de elegir ya que novias le van apareciendo y esto también es bueno'.

P. ¿Nadie mejor que usted para saber cómo pilota su hermano, podría irle bien con la Repsol Honda?

R. 'Mi hermano es capaz de todo si él está convencido con el proyecto; hay motos más fáciles o menos, pero también allí un año encontrarás que una moto va mejor y otro peor, pero mi hermano es capaz de hacerlo todo y lo ha demostrado ¿Cuántos bi-campeones del mundo hay en diferentes categorías? -se preguntó él mismo, para contestar rápido- 'Pocos, así que por compromiso y profesionalidad a mi hermano eso no le falta y con trabajo se puede sacar todo'. EFE