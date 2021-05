Márquez espera 'progresar físicamente' en las próximas carreras

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 2 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) concluyó el Gran Premio de España de MotoGP en la novena posición y dijo que espera 'ir progresando físicamente y en consecuencia llegar a más velocidad, mejor colocado y por tanto con mejores resultados' en las próximas carreras.

'Aquí he salido y lo he hecho con ganas, pero cuando estas en medio del pelotón hay jaleo como digo yo y he estado dentro de ese jaleo, nos hemos ido tres pilotos largos y nos han pasado otros pilotos, quieres defender una posición y te acaban adelantando cinco y es lo que me ha pasado', explicó el piloto de Repsol.

'En una vuelta he pasado el nueve, en otra no sé si el trece o catorce otra vez, y he vuelto a remontar poco a poco, pero esto viene de un mal sábado, así que esperemos que en las próximas carreras pueda hacer un buen fin de semana e ir progresando físicamente y en consecuencia llegar a más velocidad, mejor colocado y por tanto con mejores resultados', recalcó Marc Márquez.

No obstante, el piloto de Repsol Honda y ocho veces campeón del mundo destacó: 'De momento tampoco hemos estado en la condición ni en el momento para eso, para lo que se ha visto hoy desde el momento en el que uno tensa la carrera por delante, todo se estira y no hay grupos ni la posibilidad para adelantar'.

'Si hoy a Quartararo no le pasa lo del antebrazo volvería a ganar, pero le ha pasado, así que ha ganado Miller, pero Bagnaia está siendo regular y sí que está un poco más estable que el año pasado, de momento, pero es cierto que está todo muy apretado', dijo Marc Márquez.

'Acabas a diez segundos del primero pero estás el décimo. He acabado noveno, pero esto es un segundo por moto, sí que favorece el espectáculo en el sentido de que todo está más junto y cada vez cuesta más adelantar porque todo el mundo va muy rápido y aparte con los sistemas 'holeshot' es mucho más difícil adelantar porque en la recta se te van mucho más y llegas a la frenada y es todo mucho más corto', comentó.

'Todo eso influye y sólo se puede adelantar en zonas entrelazadas, porque sino es imposible, pero es más bien que tampoco me encuentro al ciento por ciento', explicó el piloto de Repsol sobre su rendimiento y el nivel de la categoría.

'Mi nivel el año pasado era muy diferente en esta carrera, era mucho más rápido que los demás y por eso podía adelantar en casi cualquier curva, pero porque me encontraba muy bien tanto físicamente como con la moto y con todo, pero hoy no era el caso y repercute con la moto y las sensaciones, pero sí que es cierto que al rodar detrás de Zarco no tenía mucho más', declaró Márquez.

Reconoció que pensó: 'Si lo quisiese adelantar dónde lo haría'; y recordó que cuando activaba el 'holeshot' en la recta era imposible: 'Tenía que adelantarlo en zonas enlazadas, si no era imposible, esto es así y tendremos que adaptarnos a adelantar de varias maneras como lo hacen muchos'.

Marc Márquez dijo que está físicamente 'magullado'. 'De hecho, hoy el doctor Charte y todo su equipo me han ido controlando un poco y en esto siempre seré honesto con mis sensaciones porque ahora tengo las cervicales muy contracturadas y también las dorsales', añadió.

'Las cervicales, muchas veces dependiendo de dónde va el cuello puedes marearte un poco, pero no me ha pasado en ningún momento del día y por eso he podido correr la carrera y esto en una caída como la de ayer afecta, pero lo importante es que a nivel del brazo, que es lo que me preocupa más ahora mismo, me he sentido mejor y eso es importante', aseguró el piloto de Repsol. EFE