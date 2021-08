Márquez: 'La moto está evolucionando, pero aún le falta'

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió este sábado la quinta plaza en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Austria de MotoGP que el domingo se disputa en el circuito Red Bull de Spielberg, pero reconoció que aunque 'la moto ha evolucionado, aún le falta'.

'La moto está evolucionando, pero aún le falta. Si estando al ciento por ciento físicamente sigo siendo la mejor Honda o la más rápida, significa que le falta a la moto, porque los otros pilotos van rápido. Pol va rápido, Alex va rápido, Nakagami también..., pero ya veremos porque en carrera seguramente me cueste más, pero en entrenamientos a una vuelta aquí soy capaz de sacarlo bien', explica el piloto de Repsol Honda.

'Sí me centro en los pilotos Honda, en ese punto sigo siendo el más fuerte, aunque no marco tanta diferencia como antes y eso sí que es verdad y es porque no me siento al ciento por ciento físicamente y, sobre todo, no soy tan constante ya que antes marcaba la diferencia en cada vuelta y ahora, cuando hay un pequeño movimiento de la moto, no soy capaz', reconoce el piloto de Repsol.

'Ahora voy igual que los otros pilotos Honda, pero no soy capaz de marcar la diferencia en ese punto, y sobre todo también en los cambios de dirección, por ejemplo de la 7 a la 8. En alguna vuelta voy bien posicionado hacia la ocho, en alguna vuelta no, es ahí donde también siento que no soy preciso y constante siempre', explica sobre sus problemas de pilotaje Márquez.

El piloto de Repsol Honda señaló que su posición real en los entrenamientos tendría que haber sido séptimo u octavo, pero que el quinto estaba muy bien, y para la carrera destacó: 'Habrá que intentar aguantar todo lo que podamos. No tenemos ritmo para ganar ni tenemos ritmo para intentar acabar en el podio. Diría que estar entre los seis primeros sería un buen resultado'.

Sobre la 'pole position' de Jorge Martín, el ocho veces campeón del mundo reconoció: 'Jorge Martín está haciendo un gran trabajo y está siendo rapidísimo. Ya lo mostró en Catar al hacer aquella pole estratosférica, como la de hoy, e incluso haciendo una carrera muy buena y liderando la mayor parte de la misma'.

'La semana pasada hizo un domingo perfecto, una carrera perfecta, y mañana creo que lo va a volver a hacer porque es el que tiene más ritmo y el que va más rápido. Luego, pues tendremos que entender su nivel en otros circuitos, pero aquí ya en Moto2 fue muy rápido. Recuerdo que le quitaron la victoria por pisar lo verde, pero fue el más rápido, así que se tendrá que entender perfectamente si en Silverstone o en Aragón sigue siendo igual de rápido. Si es igual de rápido entonces será un claro contendiente al título el año que viene', afirma sin dudar Marc Márquez.

En cuanto a la situación vivida este fin de semana con el conflicto de Maverick Viñales con Yamaha y las declaraciones de este sábado del piloto en televisión, el piloto de Repsol Honda señaló: 'Maverick ha hecho lo correcto, lo que debía hacer. El comportamiento que tuvo la semana pasada lógicamente a Yamaha no le pareció bien, y se puso en peligro a él mismo, porque pueden pasar cosas graves si pilotas una MotoGP al límite'.

'Aparte de todo esto, creo que ha hecho lo correcto. Creo que lo más lógico es que en Silverstone vuelva a estar en pista con Yamaha y acabe la temporada. Y yo, si fuera él, intentaría acabar con una buena relación, dentro de lo que se pueda, ya que nunca se sabe que puede pasar en un futuro. Es muy joven y tiene una carrera larga por delante y todas estas acciones te pueden penalizar, así que si él ha rectificado creo que es bueno y seguramente lo tendrá en cuenta para el futuro', comenta convencido Marc Márquez. EFE

JLL/sab