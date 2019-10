Márquez logra su objetivo a la primera

Juan Antonio Lladós

Buriram (Tailandia), 7 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) logró su objetivo de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de MotoGP a la primera y, además, lo hizo como los grandes campeones, con una ambición desmedida y una nueva victoria en la presente temporada, en el Gran Premio de Tailandia, para acumular nueve triunfos y catorce podios.

A Márquez le bastaba con acabar por delante de Dovizioso, sumar dos puntos más que él, para ser campeón por octava vez, la sexta en MotoGP, pero según se fue desarrollando la carrera y al quedarse solo en su pelea con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), sabedor de que el título estaba prácticamente garantizado, salieron sus genes a relucir nuevamente.

Márquez no es Márquez si no pelea, incluso irracionalmente, por la victoria. Él lo reconoció en conferencia de prensa al asegurar que 'de no ser así no sería yo', pero lo más espectacular es que se pudo ver en pista, se apreció cómo primero estudió a su rival, se probó él y, al final, probó nuevamente a su oponente, al que ya derrotó en un mano a mano en la carrera de San Marino.

Bien se podría decir que se aprovechó de las 'debilidades' de un debutante, Fabio Quartararo, pero lo cierto es que Marc Márquez plagió casi al milímetro la misma estrategia tanto de Misano Adriático, de dejar hacer a su oponente hasta las últimas vueltas, como la de Buriram el pasado año, cuando en el mismo sitio y en la misma vuelta asestó el golpe definitivo al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19).

Pero ya con el título en el bolsillo, quienes conocen al piloto de Repsol Honda y en realidad cada vez más personas, saben que de aquí al final, en Japón, Australia, Malasia y la Comunidad Valenciana no será un 'paseo de rosas' para el ilerdense, que buscará continuar ganando y también lo ha avisado.

'Quiero conseguir el objetivo de acabar todas las carreras en el podio', algo que ha manifestado en varias ocasiones, como también ahora que le gustaría 'conseguir la triple corona para Honda'.

En alusión a los títulos de constructores, que lidera Honda con 331 puntos, 77 puntos más que Ducati, en tanto que en la clasificación de equipos el Repsol Honda se encuentra a 19 puntos de Ducati, al sumarse los puntos de los dos pilotos y en el caso de Márquez no ayudar mucho el rendimiento este año de Jorge Lorenzo.

Resuelto el título de MotoGP de manera tan anticipada y aunque resta por ver qué sucederá en las cuatro carreras por disputarse, en éstas existirá un segundo foco de atención en las categorías de Moto2 y Moto3, en donde Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) aumentó en dos puntos su ventaja al frente de la tabla de la primera y Arón Canet (KTM), perdió veinte en la segunda.

El pequeño de los hermanos Márquez no se encontró cómodo en Buriram y eso se pudo ver en la carrera, en la que poco a poco se fue quedando rezagado, si bien como mal menor el más directo de sus rivales hasta Tailandia, el también español Jorge Navarro (Speed Up), estuvo bastante peor que él y, de hecho, ni siquiera puntuó.

Ahora, su adversario más próximo es Augusto Fernández (Kalex), a cuarenta puntos de distancia.

La suerte, una vez más, le fue esquiva a Arón Canet (KTM), quien tras unos buenos entrenamientos parecía estar en condiciones de neutralizar e incluso superar al italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), pero el surafricano Darryn Binder (KTM) dio al traste con sus aspiraciones, y de paso con las del británico John McPhee (Honda), también, en la octava vuelta.

Binder fue sancionado por conducción irresponsable, pero de nada sirvió pues el mal ya estaba hecho y Canet se marchó de Tailandia sin sumar ni un sólo punto, en tanto que el italiano, con la segunda posición, sumó veinte más. EFE.