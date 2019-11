Márquez no regala nada

Juan Antonio Lladós

Cheste (Valencia), 18 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dejó claro en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, última carrera de la temporada 2019 que se disputó en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, que no regala nada al sumar el duodécimo triunfo del año.

Márquez se fue por los suelos durante el 'warm up', los últimos entrenamientos libres previos al inicio de las carreras que todos los pilotos realizan para comprobar que 'todo está en su sitio', pero sin amilanarse en lo más mínimo, regresó a su taller, cogió la segunda moto y acabó la sesión como líder de la misma, la única vez que fue así pero que, en realidad, resultó un claro aviso para 'navegantes'.

El líder del Repsol Honda y campeón del mundo por sexta vez de MotoGP, no iba a regalar nada a sus rivales y no lo hizo, a pesar de los intentos de estos porque fuese así, en particular del francés Fabio Quartararo, que salió con ganas de cerrar la temporada que le ha valido el título de mejor debutante de la categoría con una primera victoria, pero no pudo ser, nuevamente, por culpa de un Marc Márquez que es insaciable hasta el aburrimiento.

El hambre de Marc Márquez de unió durante el fin de semana a la capitulación de Jorge Lorenzo, que sin poder sobreponerse a la lesión que se produjo en Assen (Holanda) y a los problemas de adaptación a su Repsol Honda, decidió arrojar la toalla y afrontar, como hiciera el pasado año en este mismo escenario Dani Pedrosa, el momento de su retirada de la competición.

Durante 2019 no se pudo ver la mejor versión de Jorge Lorenzo y él, único conocedor de todas las circunstancias que estaban alrededor de su situación, tomó el camino más valiente, el de la retirada.

Ese anuncio de Jorge Lorenzo abrió de par en par las puertas a los rumores pues, evidentemente, el equipo Repsol Honda necesita cubrir esa ausencia con otro piloto para la próxima campaña y, con el inicio de la pretemporada apenas dos días después, este martes, sonaron todas las alarmas, pero también todas las opciones posibles acabaron encima de la mesa.

Johann Zarco, que llegó a Honda para cubrir la baja del lesionado Takaaki Nakagami, era uno; Cal Crutchlow ha sido siempre la 'eterna promesa' que nunca ha llegado a la moto oficial y era el otro, pero con el título de Moto2 en el bolsillo de Alex Márquez, y con su hermano 'haciendo campaña' al asegurar que era 'capaz de todo', su nombre comenzó a tomar forma con una fuerza inusitada.

Hasta el propio Valentino Rossi señaló que a Álex Márquez nadie le había regalado nada pues era el campeón del mundo de Moto2.

El 'culebrón' se resolverá muy rápido, pero todo hace pensar que la baja de uno de los nueve españoles que debieran estar en MotoGP en el 2020 será cubierta por otro piloto de la misma nacionalidad, Alex Márquez.

El pequeño de los hermanos Márquez se trajo el título de Moto2 bajo el brazo desde la anterior carrera, en Malasia, y aunque se podía tomar la carrera de la Comunidad Valenciana con mucha tranquilidad, el torbellino que se montó en torno a él ante esta posibilidad, le desconcertó mucho más de lo previsto, no acertó en los entrenamientos -decimoquinto- y en carrera, a pesar de la eficaz remontada que protagonizó desde la esa posición a la quinta, acabó con él por los suelos en la curva once.

Él era el flamante campeón, pero el subcampeonato estaba por decidir entre el surafricano Brad Binder (KTM) y el suizo Thomas Luthi (Kalex), que se decantó claramente del lado del primero con su victoria, la tercera consecutiva y la quinta de su último año, pues en 2020 subirá a MotoGP de la mano de KTM y una de sus cuatro RC 16.

Arón Canet (KTM) y Marcos Ramírez (Honda) también tenían que dilucidar el subcampeonato de Moto3 y éste acabó en manos del primero, a pesar de los numerosos incidentes y accidentes que se produjeron en la carrera, con bandera roja incluida, al conseguir una meritoria sexta posición en una carrera que encumbró a Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), el cuadragésimo séptimo español vencedor de un gran premio, y a Xavier Artigas (Honda), que en su debut en el mundial acabó en el tercer peldaño del podio después de liderar, incluso, la carrera en algún momento. EFE