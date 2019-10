Márquez no se obsesiona 'ni con nombres ni con números'

Buriram (Tailandia), 6 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) aseguró que no se obsesiona 'con ningún nombre, ni con ningún número', tras conquistar su sexto título mundial de MotoGP y haberse situado a un título de Valentino Rossi y a dos de Giacomo Agostini en la categoría reina del motociclismo.

'Creo que lo más importante es disfrutar del momento y disfrutar el año que viene, eso es lo que nos hace ir rápido, y si no disfrutas y no tienes la ilusión de ir en moto y ganar, es imposible, pero sin ninguna obsesión', dijo después de imponerse en el Gran Premio de Tailandia y asegurar por adelantado la conquista del octavo título mundial de su carrera (añade 1 en 125 c.c. y otro en Moto2).

'Cuando tienes obsesión por ganar pasa lo de 2015, cuando tienes ilusión por ganar puedes aceptar una derrota en la batalla, pero lo importante es la guerra, y no va a cambiar nuestro planteamiento', aseguró convencido el piloto de Repsol.

'A quienes dicen que he llegado y he ganado muchos años, quién puede decir que no llegue otro y también gane durante muchos años; por eso sabemos y soy consciente, como también en Honda y en el equipo son conscientes, de que cada año nos tenemos que reinventar porque lo que hacen los rivales es fijarse en el que ha ganado el año anterior e intentar igualarlo o mejorarlo', dijo Márquez. EFE