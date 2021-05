Márquez pide disculpas a Maverick y quiere 'hacer la mejor carrera posible'

Scarperia (Italia), 29 may (EFE).- Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) pidió disculpas a Maverick Viñales por seguir su rueda en los entrenamientos del Gran Premio de Italia de MotoGP y aseguró que su objetivo este domingo es 'hacer la mejor carrera posible'.

'Eso significa acabar pilotando de manera buena, sin que los dolores se disparen demasiado, pues eso querría decir que habría irritación y la semana que viene estaría peor, así que la intención es esa, pero puede pasar de todo en una carrera, te puedes caer o te puedes tener que retirar, eso no se sabe, pero la intención es acabar la carrera y hacerlo lo mejor posible', recalcó Márquez.

'La intención es conseguir un resultado aceptable pero ahora mismo en la situación en la que estamos no nos cambia mucho acabar el octavo, décimo, duodécimo o el catorce y simplemente intentaremos acumular kilómetros que también físicamente nos irá bien y será importante', afirmó.

En cuanto a su decisión de seguir a Viñales, Marc Márquez explicó que se había encontrado a Maverick a la salida de la sala de entrevistas de televisión y que le dijo: 'Te entiendo, disculpa, entiendo cómo te sientes porque me he sentido yo así en el pasado, pero era la única manera de hacer algo'.

'Hacer algo hablando del undécimo puesto, no de hacer locuras, pero está claro que me gustaría estar en otra situación, me gustaría estar delante y que me siguiesen a mí, pero con esas limitaciones la única manera de ir un poquito más era seguir a algún piloto', reconoció el piloto de Repsol.

'He visto la lista antes de salir a la clasificación y el más rápido era Viñales, le he escogido aunque podría haber escogido otro nombre, pero he cogido al más rápido para seguirle y no esperaba pasar a la segunda clasificación, porque luego allí tampoco he podido mejorar mi tiempo, ni lo he intentado mucho, porque tengo unas limitaciones que están ahí y es verdad que ha sido dentro del reglamento, muy al límite', afirmó Marc Márquez.

'No es bonito, tampoco me gusta hacer eso, pero cuando estás sufriendo ahí de cualquier manera pues buscas los recursos para sacar el máximo y sacar el máximo hoy significaba hacer esa estrategia en la clasificación, sin molestarle poniéndome delante', aclaró.

En lo que se refiere a sus condiciones físicas, Marc Márquez señaló: 'El brazo está mejor, está claro que está mejor a nivel de fuerza pero hay ciertos puntos, ciertos movimientos, en los que está bastante estabilizado y le cuesta bastante mejorar, y es ahí en donde estamos intentando entender qué es lo que está pasando y lo que está más estancado en este sentido es el hombro'.

'Lo mencioné ya el jueves y es lo que estamos intentando averiguar, el porqué de esto, pero bueno, es normal, pues en una recuperación nos centramos primero en la fractura. La fractura está bien. Luego nos centramos en los problemas en el codo y eso problemas se han solucionado, y ahora viene el hombro', añadió.

'Buscamos lo que nos limita y es ahí donde nos fijamos, pero va mejorando; eso es lo importante, pero sí que es verdad que el hombro está bastante estancado a nivel de dolores e irritaciones', reconoció Márquez. EFE