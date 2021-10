Márquez reconoce que 'ha sido un gran domingo'

Austin (Estados Unidos), 3 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vencedor del Gran Premio de las Américas de MotoGP en el circuito COTA de Austin ha señalado que, para él, 'ha sido un gran domingo'.

'Ya desde los libres tuvimos buenas sensaciones; el plan A era liderar la carrera desde la primera vuelta y ha sido así, la salida ha sido perfecta, apuré fuerte la frenada en la primera curva y traté de controlar la carrera en las tres o cuatro primeras vueltas, para después empujar a tope', explicó Márquez de su planteamiento de carrera.

'Me sentí muy bien en esas vueltas, pero para las últimas no sabía cómo sería la condición física, creo que todo el mundo tuvo muchas dificultades en estas carreras, aunque la distancia con Fabio era suficiente como para gestionarla', reconoció el piloto de Repsol Honda tras el triunfo.

No obstante, el vencedor en Austin reconoció en la rueda de prensa algunos errores: 'Sí que hubo errores. A tres vueltas para el final, en la curva seis perdí el tren delantero y casi me caigo, pero estaba muy concentrado'.

'He empujado a tope durante tres o cuatro vueltas, pero cuando vi que había aumentado la distancia fui capaz de rodar alto de ritmo porque tenía el margen que me permitía ser un poco más rápido y estaba pilotando muy bien y esa era mi intención, pues era la primera carrera a la que venía con intención de luchar por la victoria y ya lo dije en la rueda de prensa del jueves', recordó Marc Márquez.

En un circuito en el que prácticamente siempre él es el favorito, Marc Márquez reconoció sentir presión, 'por supuesto que sientes la presión, pero para mí esta temporada es extraña y dura. A veces me caigo sin entender por qué, o voy rápido sin entender por qué, o voy lento sin entender por qué, pero parece que paso a paso con estas carreras soy capaz de pilotar mejor y de gestionarlo todo mejor'.

'Sigo estando lejos y necesito continuar trabajando y empujando, porque esas sensaciones especiales con la moto aún no las tenemos', reconoce honesto el piloto de Repsol Honda.

'No sé exactamente cómo me encuentro físicamente, pero en algunos movimientos estoy lejos de la condición plena respecto al brazo izquierdo; es cierto que ahora soy más capaz de mantener la posición en el punto de frenada, aunque entre la frenada y el punto de entrada en curva sigo sin sentirme cómodo y no puedo deslizar y girar, que era uno de mis puntos fuertes', explica Márquez.

'Ahora entro en las curvas como el resto pero aún estoy lejos y tengo algunas limitaciones. Este fin de semana ya les dije a mis mecánicos que no me preguntasen por el brazo, que iba a hacer todo lo que pudiera y ayer no me sentía bien y no forcé, pero tenía la posibilidad porque aquí tenía velocidad, aunque en algunos circuitos tengo que forzar sí o sí, e incluso empujando estoy lejos de Pecco y Quartararo, porque van muy fuertes', asegura el vencedor en Austin.

Marc Márquez reconoció que se había acordado del error de 2019 que le dio la victoria a Alex Rins 'sí, lo tenía en mente, y sobre todo en las cuatro últimas vueltas ya que es un punto de frenada donde siempre intentas ir más al límite y a veces apuraba un poco más la frenada e inmediatamente me venía a la cabeza lo de 2019, así que soltaba un poco los frenos, no forzaba y me iba un poco largo'.

'Ese error lo tenía en mente, sobre todo en las curvas 11 y 12 tenía cuidado, trataba de ser constante, porque es fácil perder el tren delantero ahí', insistió.

En cuanto al problema de los baches, sincero, explicó que 'el viernes todo el mundo se quejaba mucho, pero luego durante el fin de semana vas afinando los reglajes, la puesta a punto, y vas entendiendo las trazadas y lo gestionas con el cuerpo, por lo que los baches se van convirtiendo en aceptables'.

En cuanto a la lesión, el piloto de Repsol Honda ha reconocido que 'ha sido el mejor fin de semana, pero el dolor llegará el martes. Ayer no sentía dolor, la sesión en mojado del viernes me ayudó muchísimo y hoy no he sentido dolor. Es como una consecuencia, si continúas cada vez tienes más y en las curvas a derechas el dolor comienza más pronto, pero ahora tengo dos semanas para seguir mejorando con el brazo'.

'Lo bueno es que paso a paso parece que vamos mejorando y esto me mantiene motivado', insistió Marc Márquez. EFE

JLL/jl