Márquez reconoce que no ha sido 'uno de los mejores días'

Motegi (Japón), 18 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el tercer mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Japón de MotoGP, reconoció que no había sido 'el mejor entrenamiento por la tarde, por la mañana sí, aunque al menos', añadió, 'hemos sacado algo claro'.

'Hemos sacado una buena tercera posición para mañana, que al parecer va a llover bastante, y ahora tenemos que buscar dónde hemos cometido errores. Pero como no lo teníamos claro hemos evitado riesgos', afirmó el piloto de Repsol Honda.

El principal problema para Marc Márquez estuvo en el tercer parcial, ya que no se sentía 'cómodo', mientras que 'la Yamaha se ha visto que iba muy bien, es una moto más completa y habrá que ponerse las pilas para mejorar'.

'Ha sido un viernes normal, pero también uno de los que más me ha costado, no sólo a mí, sino en general, ya que hay unos problemas que acusamos durante toda la temporada y que aquí se acentúan un poco más', explicó. 'En este circuito el motor no es tan importante y tenemos que intentar girar un poco más rápido para preparar mejor la salida'.

'No he acabado de encontrarme a gusto por la tarde con el neumático duro, no terminaba de ir bien y por eso he parado tantas veces y lo he vuelto a probar sin éxito, pero por lo demás ha sido una jornada normal en cuanto a estrategia, pero no ha sido de los días más fáciles', insistió el campeón del mundo del equipo Repsol Honda. EFE