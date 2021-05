Márquez reconoce que sus sensaciones no han sido como en Portimao o Jerez

Le Mans (Francia), 14 may (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoció al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans que 'respecto de Portimao a Jerez' notó 'un cambio de sensaciones más grande' y que 'aquí el cambio de sensaciones no ha sido tan grande'.

'Puede ser muy relativo al trazado, ya que aquí hay frenadas fuertes, en Jerez también, pero los cambios de dirección eran más suaves y aquí hay toda la parte de final de recta y del último parcial que es más pequeño y hay muchos cambios de dirección con mucha fuerza y sí que me he sentido un poco más limitado, pero también hemos rodado muy poco en seco', explicó Márquez.

'En agua me he sentido mejor porque tenía que hacer menos fuerza, pero al igual que no estaba a tope en Jerez tampoco lo estaré aquí, ni lo estaré en Mugello', reconoció el piloto de Repsol Honda.

'Es todo una cuestión de tiempo y dependerá de cómo vayan las molestias, pues si el dolor sube, la fuerza baja, y al revés, si el dolor baja la fuerza sube, así que lo estamos intentando gestionar de la mejor manera posible', señaló Marc Márquez.

El piloto del equipo Repsol destaca que para afrontar la carrera piensa 'por un lado en la recuperación'. 'Ahí me interesa un fin de semana normal para seguir recuperando, cogiendo fuerza y seguir dando vueltas y haciendo kilómetros, y por otro lado está claro que hay que ver qué resultado puedo conseguir; cuando un piloto no está en forma lo que busca es lío y que haya lluvia y un poco de lotería, es cierto que te puede tocar a ti la lotería y caer, pero no me desagrada la lluvia y eso quiere decir que no estamos en forma', señaló.

'Cuando un piloto dice llueve y agua y no pasa nada, quiere decir que no está en forma, porque si en realidad estás en forma prefieres seco', recalcó Marc Márquez.

Octavo en la primera jornada de entrenamientos de Le Mans, Marc Márquez reconoció: 'Ahora no me viene natural, porque tampoco lo siento eso de salir y, de golpe, ir rápido, tengo que tener más'.

'Normalmente era capaz de ir rápido sin tener la situación bajo control y ahora pues tengo que tener todo bastante controlado, la moto no tiene que hacer movimientos agresivos, tengo que ser suave porque sino me canso muy rápido y tampoco controlo muy bien la moto y todo esto suma que toque ..., bueno, mi instinto sale a arriesgar, pero dentro del equipo me conciencian muy bien, me lo remarcan mucho que estamos en nuestra propia situación, que no es nuestro campeonato, que estamos en una situación muy particular y eso me lo remarcan constantemente, tanto Alberto como Emilio o Santi', explicó el piloto de Repsol de su complicada recuperación.

'No se descarta nada, no podemos salir a descartar, pero tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar', incidió el ocho veces campeón del mundo.

Marc Márquez no se había enterado de la cancelación de la carrera de Finlandia y del acuerdo para organizar una segunda carrera en Austria, por lo que reconoció: 'En clave de recuperación estamos un poco en el día a día, no es una recuperación en la que puedas decir que 'este mes estaremos a tope', estamos mejorando día a día'.

'Sea por la humedad o el frío aquí tengo más molestias en general en el brazo, aunque puede ser también por el cambio de tiempo y que llevo una placa dentro de metal y todo afecta, pero son cosas que el cuerpo se tiene que ir adaptando a ello y cuando hablo con los doctores les digo como estoy y me dicen que es completamente normal y el hecho de que se haya anulado Finlandia y haya dos carreras Austria, yo soy de los pilotos a los que no le gusta repetir circuito, ya que repetir circuito creo que para un mundial no es bueno, pero las circunstancias son así y si se pueden salvar carreras y hay que repetir carreras pues mejor hacerlo así', explicó Márquez sobre el cambio del calendario.

'Lo veo más que como para ver en qué circuito puedo mejorar por los tiempos, pues será más tarde y eso será mejor para mí, porque tendré más tiempo, no para descansar, sino para hacer gimnasio y recuperarme', recalcó.

Y, al referirse de una nueva victoria de Honda, que no llega desde Valencia en 2019, afirmó: 'Ojalá la racha la pueda romper yo, pero el año pasado mi hermano estuvo cerca en Alcañiz y estuvo cerca aquí también en condiciones de agua'.

'Creo que, por ejemplo, Pol Espargaró aquí en Le Mans es uno de sus circuitos favoritos o de los que se le de mejor, pues en todas las motos ha ido rápido aquí, y por eso puede ser que Pol aquí vaya rápido, como también Nakagami, que fue rápido en Jerez pero, honestamente, no veo a ningún piloto Honda cerca de la victoria ahora', dijo el piloto de Repsol.

'No es aquello que piensas que puede llegar, el primer objetivo para Honda es conseguir un podio y, sobre todo, ser más regulares en los puestos entre los cinco primeros. Poner más motos en el 'top cinco' o 'top ocho' y es estar mucho más cerca. Confío plenamente y estoy seguro que de aquí a acabar el año habrá victorias de Honda', aseguró Marc Márquez. EFE