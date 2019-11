Márquez reconoce tener miedo a la profundidad del mar

Juan Antonio Lladós

Cheste (Valencia), 14 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no sólo respondió a las preguntas que se le formularon en el plano estrictamente deportivo sino que también se atrevió con cuestiones mucho más personales y no dudó al asegurar sobre sus miedos o temores que en el mar 'si el agua está clara me baño, pero si está oscura, ¡imposible!'.

Márquez reconoció que 'respeto o miedo tengo a varias cosas, a la profundidad del mar, por ejemplo, y cuando voy en barco si veo que el agua está clara me baño pero si está oscura imposible'.

Por eso incidimos en la cuestión al preguntar que 'hacer submarinismo en Australia, por ejemplo, imposible ¿no?

Y el piloto de Repsol Honda respondió 'No, no, no ahí no. Lo dejamos para otros', y enseguida continuó explicando que 'me lo han dicho muchas veces de tirarme en paracaídas, pero es otra de las cosas que no, que me da demasiado respeto' y recordó junto al redactor de EFE la experiencia en un túnel de paracaidismo en Madrid que sí realizó, pero entre sonrisas recordó que 'estaba el suelo a tres metros y lo sabía'.

Otras preguntas que se formularon al campeón mundial de MotoGP por parte de algunos redactores de la Agencia EFE fueron las siguientes:

P. ¿Está entre sus estímulos para la competición la posibilidad de superar los 12+1 del Maestro Ángel Nieto?

R. 'Respóndele -al redactor que formuló esta pregunta preparada para la entrevista-, que nunca me he fijado en un número o un nombre, simplemente cada año intento disfrutar al máximo y cada año intento lograr mi objetivo, que es, por suerte, ahora, afrontar el año intentando conseguir un título y cuantos más títulos mejor. Ahora tengo ocho y la temporada que viene intentaré conseguir el noveno, pero si no se puede pues en la siguiente temporada'.

P. ¿Que deportistas fuera del motociclismo le producen mayor admiración?

R. Sin dudar, respondió 'Rafa Nadal, Leo Messi, estos dos los que más, y también Andrés Iniesta; pero son deportistas que han hecho mucho, que cuando yo los conocí debió de ser en 2010, 2011 ó 2012, que entonces ¿quién era yo?, era un niño, y me saludaron, y esto marca, porque a veces hay deportistas que han conseguido la mitad que ellos y ni te saludan ni nada; me marca mucho el deportista pero más la persona'.

P. Otra de las preguntas ocurrentes que se le formuló a Marc Márquez fue quien le gustaría ser en caso de haber sido:

R. Futbolista: 'Leo Messi -entre sonrisas-, pero sólo existe uno y existirá uno en toda la vida'.

Músico: '¡Buahh! ¿Músico? Tiraría más para el Rock and Roll, formar una banda tipo los Rolling Stones estaría bien. ¡Picamos alto claro hombre!', respondió entre sonrisas.

Personaje de vídeo juego: ¿Personaje de vídeo juego?, se lo pregunta dos veces, exclama y tras pensar y dudar, nos afirma que nos lo dirá al final de la entrevista....

Y ya al finalizar la entrevista, el propio Marc Márquez nos recordó '¿Y el personaje de vídeo juego qué? (entre sonrisas y tras consultar con José Luis, su entrenador personal e integrantes del equipo Repsol Honda, 'es que no sé, Leo Messi me parece un personaje de vídeo juego pero por como juega -sonríe nuevamente-, ¿un cartoon o algo?, no juego a eso', y enseguida hilarante dijo 'el Songoku, Songoku, que me voy transformando, jajajaja'.

Una última pregunta con cierta trampa, fue si le gustaban los toros, a lo que rotundo y contundente contestó 'No. Lo respeto pero no me gustan', aunque en realidad la pregunta iba con segunda y se lo explicamos al señalar que iba dirigida hacia la relación que mantiene con la joven Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, y entonces, ya en tono jocoso Marc Márquez nos contestó sin reparos que 'a ella tampoco le gustan los toros, pero va, dile -a la redactora que formuló la pregunta de los toros- que estoy muy contento y feliz y que todo va genial'.

Como siempre, Marc Márquez demostró tener clase, simpatía y entendimiento para afrontar absolutamente todas las cuestiones que se le quieran plantear. ¡Un gran campeón! EFE