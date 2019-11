Márquez recordó que 'hoy hubo un piloto más rápido y otro que salía undécimo'

Sepang (Malasia), 3 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang reconoció que la caída de ayer no fue excusa de ningún tipo ya que no hay que olvidar que 'hoy hubo un piloto más rápido y otro que salía undécimo'.

'Soy humano y el cuerpo duele, las rodillas duelen, pero sobre todo la muñeca derecha me duele un poco y me costaba un poco al acelerar a tope, tuve un poco agarrotado el antebrazo y me duelen también los hombros, en particular el operado, pero en carrera no ha sido ninguna excusa, no me ha condicionado ni en velocidad', explicó Marc Márquez.

Márquez, que tuvo tiempo para celebrar en pista con su hermano Alex el título mundial de Moto2, comentó que no se había olvidado de su carrera. 'En la reunión que hemos hecho antes de la carrera no estaba centrado, venía de celebrar lo de mi hermano y estaba sudando por el esprint'.

'Estuve peleándome con el equipo por el neumático trasero, yo quería el intermedio y todo el equipo Repsol Honda quería el blando, y al final les he dicho 'el campeonato de pilotos está, el de constructores está y falta el de equipos, que el Repsol Honda Team está a un puntito, pues decidir vosotros el neumático', y me han puesto el blando', explicó el campeón del mundo de MotoGP.

'En la parrilla me lo han dicho, que ponían el blando, y yo he dicho 'vale, perfecto', he salido convencido y al final yo creo que ha sido la elección buena porque el objetivo está cumplido', resaltó el piloto de Repsol.

En cuanto a la carrera explicó su estrategia en la salida pues 'tenía muy claro ir por el interior'. 'Sabía que siempre hay alguien que barre por dentro y me miré ayer por la noche todas las salidas de 2011 hasta hoy; la salida de Mugello en 2015, y todas las salidas que se habían hecho aquí en Malasia, y por estadística era mejor el interior que el exterior; Dovizioso ha ido por el exterior y también le ha salido muy bien, pero venía muy lanzado, con mucha velocidad, aunque no me esperaba recuperar tantas posiciones y lo he podido conseguir', manifestó Márquez.

'Lástima que en esa segunda y tercera vuelta no he podido adelantar a Miller y ahí destrozamos los neumáticos, pero era su estrategia y no he podido ser del todo hábil en ese momento y al final se ha escapado -Maverick Viñales- y sabía que si se escapaba sería muy difícil cogerle pues hoy era el más rápido en pista y mi única táctica era intentar hacer como en Australia, pegarme e ir toda la carrera ahí, pero hoy, cuando ha cogido el segundo y medio, aunque lo he intentado, he cometido el error que me he salido de pista y he pensado que el segundo estaba bien', reconoció.

Con la segunda plaza en Malasia Marc Márquez ha sumado un total de 395 puntos, un nuevo récord con el que bate la anterior marca de puntos máximos, que tenía desde 2010 Jorge Lorenzo con 383 puntos.

'Sí, es importantísimo, el peor resultado del año un segundo saliendo undécimo y sabiendo que es un circuito en el que Yamaha iría muy rápido, una vez más estamos ahí; sufrimos y estamos segundos, tenemos algo más, primeros, y es ahí donde tenemos que saberlo gestionar bien', comentó.

'Tratamos de tener siempre esta confianza, ese puntito de más pero no nos tenemos que dormir porque viene una pretemporada difícil, en la que Yamaha va a ir muy bien, y nosotros tenemos que seguir trabajando y ya veremos', recalcó Marc Márquez.

El campeón del mundo de MotoGP quiso tener unas palabras de recuerdo para el piloto que falleció ayer, el indonesio Afridza Munandar, de quien dijo que tenía 'mucho talento y lo conocía pues compartimos algún evento y todos sabemos el riesgo que corremos cuando estamos aquí cuando pilotamos'.

'Todos asumimos el riesgo por llegar a esos momentos de felicidad y a nuestros objetivos, que son disfrutar de nuestra pasión y de las victorias y ahora, lógicamente, es la celebración de mi hermano, pero pensando en él porque era por lo que corría y no lo olvidaremos nunca', reconoció el piloto de Repsol Honda. EFE