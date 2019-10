Márquez, satisfecho, reconoce que tenía algo de presión

Motegi (Japón), 20 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se adjudicó su décima victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Japón de MotoGP y a pesar de ser ya matemáticamente campeón del mundo, reconoció tener algo de presión.

'Ha venido el presidente de Honda, Ichigo San, y ha sido directo ha dicho 'buenos días, quiero el título de constructor aquí''.

'Yo no sabía qué se tenía que hacer y le preguntado y me ha dicho que terminar delante de Ducati y lo hemos hecho', dijo Márquez, quien reconoció que 'el viernes' lo pintó 'un poco mal'. 'Ayer abrí un poco la puerta y esta mañana he visto que tenía ritmo y esto me ha hecho salir convencido'.

Al explicar los problemas con el consumo de combustible comentó: 'Antes de la carrera hemos hablado para ver cuál podría ser el ritmo de carrera y, en base a eso, el consumo puede ser uno otro'.

'Si vas más rápido es más y teníamos previsto 46 bajo, pero he abierto hueco con un 45 bajo y luego he vuelto a 46 bajo; no es que no pudiese rodar más rápido, es que de hacerlo no hubiera llegado al final de carrera', exclamó Márquez.

'He intentado coger dos segundos de ventaja, mantenerlos y pilotar fino para ahorrar gasolina y aún así, a falta de vuelta y media, se me ha encendido la luz de reserva, una alarma, y con eso da para tres vueltas y pensé que sin eso haría en punto muerto la bajada', continuó el piloto de Repsol Honda.

'Como quedaba vuelta y media, sabía que llegaba bien, pero si se hubiese encendido vuelta y media antes hubiera llegado con más problemas. Si a Quartararo no le hubiera apretado nadie, se hubiera quedado más lejos y hubiera ido más tranquilo', comentó Márquez.

Marc Márquez suma ya diez victorias, trece podios consecutivos y quince en total en la presente temporada, pero con los pies en el suelo. 'Hay que ser realistas, en algún momento va a parar -la racha-, y es ahí donde tendremos que saber sufrir y entender'.

'Somos humanos y no somos invencibles, por eso mismo hay que seguir con la misma mentalidad, pero mientras estemos en un buen momento de forma y las cosas salgan, tendremos que aprovecharlo y no pensar que esto es normal. Cuando menos te lo esperes, tocará sufrir', incidió el piloto de Repsol. EFE