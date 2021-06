Márquez se conjura para 'intentar mejorar las sensaciones y seguir avanzando'

Montmeló (Barcelona), 3 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda) se conjuró antes del inicio del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Barcelona, para 'intentar dar un paso adelante y seguir avanzando'.

'Sobre todo para saber si somos capaces de mejorar las sensaciones, porque el resultado no es algo que ahora mismo me preocupe demasiado', agregó el piloto español.

Además, Marc Márquez recalcó el hecho de que la competición se dispute por 'primera vez con aficionados en el circuito y eso va a ser fantástico, es el camino que tenemos que seguir y será el futuro que nos espere en breve'.

'Mugello fue un fin de semana difícil para mí, como todos los que llevo desde que regresé a la competición, pero en cualquier caso veremos lo que nos deparará esta carrera e intentaremos dar un paso adelante y seguir avanzado', insistió el piloto de Repsol.

Marc Márquez reconoció que tras su regreso se dio cuenta de las exigencias de la Moto GP. 'Sientes que estás preparado para regresar, pero lo que me ha sorprendido es lo exigente que es una moto de MotoGP, pues a veces cuando estás en casa mucho tiempo parece que se te olvida un poco lo exigente que es y que puedes sentirte más o menos preparado cuando estás en el gimnasio, pero luego cuando te subes a la moto tienes todas esas fuerzas laterales que no puedes emular en el gimnasio'.

'Sí que vi que podía dar muchas vueltas con una moto de calle, pero en cambio, con la MotoGP no podía dar muchas vueltas con mi estilo agresivo y ese es el tipo de cosas que se te olvida cuando estas en casa. Estas motos son muy exigentes, son las mejores y estás con los mejores pilotos y al final necesitas estar al ciento por ciento para pensar en hacer algo positivo', reconoce sincero.

Ante la novedad de la presencia de público este fin de semana en el circuito enclavado en Montmeló, Marc Márquez ha asegurado que va a ser 'fantástico para todo el mundo que haya publico, es un paso natural y son muy buenas noticias, es bueno que sea en España, en Barcelona, lo hemos visto ya en el fútbol y poco a poco se van abriendo las puertas'.

'Un circuito es mucho más grande que un campo de fútbol, pero estoy muy contento de que se pueda estar ya en los circuito', incidió al respecto el piloto de Repsol Honda, quien reconoció que su planteamiento no va a cambiar por ello.

'Lo importante será el estilo de pilotaje, que no se verá afectado, pero si en las emociones, en las ultimas vueltas por las sensaciones que te van a permitir el ver aficionados en las gradas, pero en lo que se refiere al pilotaje no se verá afectado en lo más mínimo', explicó Márquez.

Siempre sincero, Marc Márquez explicó que 'sigue resultando difícil entender lo que me está pasando con la moto, pues comencé con las mejoras o los nuevos elementos que todos los pilotos de Honda fueron introduciendo el año pasado, pero al final pilotaba la moto sin entenderla y no me sentía bien, así que decidimos volver sobre la moto que teníamos en Jerez en 2020 y me sentía mejor pero aún no la entendía del todo'.

'Al final pensé que lo que necesitaba era rodaje y cambiar pocas cosas en la moto para mejorar décima a décima, pero se nota mucho si piloto fresco o cuando ya estoy cansado, es algo que el año pasado no lo sentía a la hora de pilotar, e igual desde los primeros entrenamientos a la carrera, y ahora sí siento esas diferencias de un día al siguiente y parece que las sensaciones cambian', continúa el piloto de Repsol.

'La moto no ha cambiado, pero yo sí que parece que he cambiado para compensar con el brazo izquierdo lo que me falta en el derecho, y a veces empujo demasiado con la izquierda y lo tienes que ir aceptando, como también que estos pilotos van más rápido que tu y que tenemos que ir pasando etapas si quieres regresar al mismo nivel de antes', explica Marc Márquez.

El líder del equipo Repsol Honda, reconoció que en estas condiciones está pidiendo a los ingenieros japoneses una moto más fácil de pilotar.

'Por supuesto, le estoy pidiendo a Honda que necesitamos una moto que sea cómoda de pilotar y que se ajuste a todos los estilos. Están trabajando y haciendo todo lo posible, pero es lo que digo, que es una moto crítica que al final si te puede permitir ganar, pero para ganar en 2019 me caí 20 veces en entrenamientos y tienes que saber encontrar los límites, pero este año estamos trabajando todos los pilotos de manera conjunta, somos un equipo y estamos todos a bordo del mismo barco', insiste al respecto Marc Márquez.

'A veces es la moto la que ayuda al piloto y otras el piloto el que ayuda a la moto pero ahora, en mi caso, estamos en una situación un tanto híbrida y necesitamos ayuda de todas partes y una colaboración para poder volver a estar arriba con una moto que se pueda pilotar con todos los pilotos y estilos', recalca el piloto de Repsol Honda. EFE