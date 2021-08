Márquez sobre la baja de Viñales: 'bastantes problemas tenemos ya'

Spielberg (Austria), 12 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) destacó en la conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de Austria de MotoGP sobre la baja de Maverick Viñales que 'bastantes problemas tenemos en nuestros boxes como para prestar atención a los problemas de los demás'.

Márquez no quiso entrar demasiado en la cuestión, pero comentó que 'ya sabemos cómo es la relación Yamaha/Viñales o Viñales/Yamaha y que se encontraba en un momento crítico; a veces se ven altibajos, pero llegar a este punto es realmente extraño, aunque haya pasado ya alguna vez en el pasado algo parecido, pero eso es algo que tienen que hablar y solucionar entre ellos'.

El piloto de Repsol Honda recordó que 'el fin de semana pasado me esperaba encontrar en mejores condiciones físicas, pero no hay excusas, tenemos que trabajar carrera a carrera, pero la verdad es que este circuito es muy físico para nosotros, sobre todo del lado derecho'.

'El pasado fin de semana me sentí cómodo y rápido en la primera carrera y capaz de finalizar la carrera, no arriba pero sí luchando en el 'top' cinco; en la segunda carrera ya no tuve las mismas sensaciones y cometí errores, iba siete décimas de segundo más lento que en los últimos libres, así que veremos cómo estamos mañana a partir de los primeros entrenamientos', explicó Marc Márquez.

El líder del equipo Repsol Honda destacó el intenso trabajo que está realizando tanto él como su fábrica para ser competitivos en 2022 al manifestar que 'ese es el objetivo y estoy trabajando para ello, para estar como antes, aunque de momento no piloto de manera natural'.

'Honda está trabajando de manera ardua y probando muchas cosas, también nosotros desde los boxes, aunque no es lo mejor tener que estar trabajando durante las carreras, pero no hay nada que ganar o perder y pensamos ya en el 2022 pues creemos que es la vía correcta', continuó al respecto.

'En general todos los pilotos Honda tenemos problemas; he estado viendo la tabla y lidero a los pilotos Honda a pesar de tener cinco ceros, por eso hay que continuar trabajando y creyendo pues carrera a carrera parece que se va mejorando algo', reconoce el piloto de Repsol Honda, que es décimo en la clasificación provisional.

Desde el punto de vista de Marc Márquez 'Quartararo continúa siendo el más rápido sobre la pista, pero es cierto que si miramos los datos del pasado domingo, la velocidad es muy poco distinta a la de los demás, pero está en una posición óptima para luchar pues la situación sólo depende de él'.

'Tanto Johann -Zarco- como Joan -Mir- tienen la experiencia para gestionar estas situaciones, pero si tengo que apostar por alguien apostaría por Fabio Quartararo', recalcó Márquez al respecto.

En el pasado Gran Premio de Estiria los hermanos Márquez tuvieron su primer 'pique' en la pelea por la octava posición, sobre lo que el ocho veces campeón del mundo comentó que 'como mínimo, en la última carrera mi hermano iba más rápido que yo, pero no tenía la misma experiencia y cometió bastantes errores y por eso le adelanté, por sus errores, pero él iba más rápido y pilotó muy bien'.

'Estábamos luchando los dos por la octava plaza, que no era la posición por la que queríamos luchar, pero no tuvimos ningún adelantamiento porque yo era más fuerte en las entradas de las curvas y él me lo comentó, después no podía hacer mucho en la recta o en aceleración por el agarre del neumático trasero, así que traté de mantener la posición en las últimas vueltas y estuvo muy bien', recuerda Marc Márquez. EFE

JLL/asc