Márquez, tercero de entrenamientos, afirma que será 'una carrera exigente'

Madrid, 18 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en la clasificación de entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP, ha señalado que 'será una carrera crucial y exigente en la que los pilotos de Yamaha tendrán muy buen ritmo' aunque la intención es entender 'las condiciones de la misma para conseguir el mejor resultado posible'.

'Me siento muy satisfecho porque volver después de la pretemporada hasta este fin de semana han sido muchos pasos los que hemos tenido que dar y estos dos pilotos -Quartararo y Viñales- han sido los más rápido en la pretemporada y el viernes; pero nuestro objetivo era estar en la primera fila porque es la parte en la que nos falta trabajar un poco, en lo que se refiere a vuelta rápida', explica Marc Márquez.

'Será una carrera difícil, con mucho calor, y habrá que gestionar bien el rendimiento de los neumáticos y entender la mejor manera de luchar y pelear con ellos para sacar el máximo provecho', explica el piloto de Repsol, quien aclaró que hoy optó por no utilizar el nuevo chasis.

Respecto al incidente protagonizado con Alex Rins, Marc Márquez, que no ha sido sancionado por ese motivo, explicó que no había visto a Rins 'pero al principio tampoco no se ve, luego sí se pudo apreciar en televisión que en la curva dos había banderas amarillas y al ver las dobles banderas amarillas desaceleré, pues es obligatorio, y por eso no miré para atrás, porque no pensé que nadie se pusiese a tirar en esa situación'.

En cuanto a sus condiciones físicas por el hombro que se operó durante el invierno, Marc Márquez explica que el primer día vio que ya podía pilotar de manera normal, 'aunque la preocupación es que con estas lesiones pasando los días puede ir empeorando, como me pasó el jueves, pero mejoró y en lo que se refiere a las condiciones físicas no tengo ningún problema y puedo pilotar con el nivel habitual'.

Para la carrera, Marc Márquez no dudó en dar a conocer su elección al señalar que ha escogido 'el duro delantero y el blando trasero y creo que todo el mundo lo hará igual ya que el trasero blando tiene muy buen rendimiento y quizás en el delantero esté un poco más abierto'.

Al referirse a la estrategia de carrera dijo que 'dependerá de la posición en las dos primeras vueltas'.

'La intención de las dos Yamaha es tirar desde el principio pero yo puedo ser paciente porque a veces cuando voy siguiendo a algún piloto, como el año pasado, siento que incluso me resulta más fácil y puedo ir incluso más rápido', comenta Márquez.

'En los últimos libres he mostrado que tenía el ritmo para estar delante, con lo cual dependerá de si veo que tienen bueno ritmo seguirlos y jugarnos nuestra baza al final, pero si me siento fuerte ¿por qué no empujar desde el principio? Dependerá de cuáles sean las condiciones en pista después de la carrera de Moto2', incidió el piloto de Repsol Honda sobre su estrategia para la carrera. EFE