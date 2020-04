Marriott investiga robo de datos que afecta a 5,2 millones de clientes

Madrid, 1 abr (EFE).- Marriott International está investigando un robo de datos que ha expuesto la información personal de hasta 5,2 millones de clientes, lo que supone al menos el tercer incidente cibernético para la mayor cadena hotelera del mundo en los últimos 18 meses.

Según informa este miércoles EFE Dow Jones, que se remite a un comunicado de la compañía, los nombres de los clientes, sus direcciones, fechas de cumpleaños, correos electrónicos, números de teléfono y números de sus programas de fidelización, tanto de la cadena hotelera como de las aerolíneas asociadas, podrían estar comprometidos.

No obstante, Marriot 'actualmente no tiene motivos para creer' que esté afectada otra información más sensible, como claves, datos de los pasaportes o números de los carnets de conducir.

La noticia se hace pública en un momento devastador para Marriott y la industria hotelera en su conjunto. El grupo, con sede en Maryland (EE.UU.), ha tenido que suspender temporalmente el empleo de miles de sus trabajadores ante las medidas adoptadas en muchos países para contener la propagación del Covid-19.

A la información expuesta se accedió utilizando las credenciales de acceso de dos empleados de un hotel franquiciado en Rusia, según ha explicado el portavoz del grupo Brendan McManus, que no concretó si dichos trabajadores son sospechosos de haber cometido irregularidades o si sus cuentas se vieron comprometidas.

'Nuestra investigación sigue abierta y es demasiado pronto para hacer comentarios', ha añadido McManus sobre el que es, al menos, el tercer robo de datos que sufre la cadena en los últimos 18 meses.

Las autoridades de Europa y EE.UU. han implementado nuevas normativas en los últimos años para proteger los datos de este tipo de violaciones de la privacidad.

McManus reiteró que Marriott sigue comprometida con la mejora de sus mecanismos de protección de la intimidad y que la compañía está trabajando con sus aseguradoras para evaluar el coste del incidente, que no prevé que sea muy significativo. EFE